У Кременчуці суд заарештував табуретку: що сталося

Дерев'яна табуретка стала об'єктом арешту в Кременчуці Полтавської області за рішенням Автозаводського суду міста.

Суддя задовольнив клопотання поліції про арешт майна в кримінальному провадженні щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, і слідство вважає, що саме табурет став знаряддям злочину, повідомляє "Кременчуцька газета".

29 березня медики повідомили в поліцію про те, що в лікарню поступив чоловік із серйозними травмами голови. Після проведення комп'ютерної томографії в нього діагностували забій головного мозку та переломи потиличної кістки.

За версією слідства, таких травм він міг зазнати під час побутового конфлікту зі своєю співмешканкою в них удома. Уже 30 березня відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

Жінка, підозрювана в нанесенні травм, добровільно віддала поліцейським табуретку зі слідами "речовини біологічного походження".

Невдовзі цей предмет меблів офіційно визнали речовим доказом, і слідчий звернувся до суду з вимогою накласти на нього арешт, щоб забезпечити збереження слідів для подальших експертних досліджень. Уже наступного дня суддя задовольнив клопотання.

"Суд дійшов висновку, що табуретка відповідає критеріям речового доказу, оскільки може містити важливі відомості про обставини правопорушення", — ідеться в публікації.

Наразі табуретка перебуває на зберіганні у спецкамері для речдоків Кременчуцького районного управління поліції. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, Державна виконавча служба в Тернопільській області конфіскувала у боржника гілку дерева і виставила її на продаж через аукціон.

Також повідомлялося, як у Києві "продають" неіснуючу квартиру з незвичайним дизайном, вартість якої становить 8 мільйонів.