В Кременчуге суд арестовал табуретку: что произошло
Деревянный табурет стал объектом ареста в Кременчуге Полтавской области по решению Автозаводского суда города.
Судья удовлетворил ходатайство полиции об аресте имущества в уголовном производстве по причинению тяжких телесных повреждений, и следствие считает, что именно табурет стал орудием преступления, сообщает "Кременчугская газета".
29 марта медики сообщили в полицию о том, что в больницу поступил мужчина с серьезными травмами головы. После проведения компьютерной томографии у него диагностировали ушиб головного мозга и переломы затылочной кости.
По версии следствия, такие травмы он мог получить в ходе бытового конфликта со своей сожительницей у них дома. Уже 30 марта сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 УК Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).
Женщина, подозреваемая в нанесении травм, добровольно отдала полицейским табурет со следами "вещества биологического происхождения".
Вскоре этот предмет мебели официально признали вещественным доказательством, и следователь обратился в суд с требованием наложить на него арест, чтобы обеспечить сохранность следов для дальнейших экспертных исследований.
Уже на следующий день судья удовлетворил ходатайство.
"Суд пришел к выводу, что табурет отвечает критериям вещественного доказательства, поскольку может содержать важные сведения об обстоятельствах правонарушения", — говорится в публикации.
Сейчас табурет находится на хранении в спецкамере для вещдоков Кременчугского районного управления полиции. Следствие по делу продолжается.
