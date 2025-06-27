Эффект стереокартинок: в Киеве "продают" несуществующую квартиру с необычным дизайном за 8 млн гривен

В объявлении демонстрируется только одна комната с необычным интерьером в черно-белой гамме с узором, как в стереоизображениях. Какой дизайн других комнат — остается загадкой. Но оказалось, что квартира, которую выставили на продажу и бурно обсуждают, находится не в Киеве, а в Астане, Казахстан.

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В объявлении указано, что цена квартиры — 190 тысяч долларов, это более 7,9 миллиона гривен по актуальному курсу. Объявление о продаже появилось на Instagram-странице autobazar_ua1. Но оказалось, что это репост. Оригинальное объявление было опубликовано на казахском ресурсе и на фото квартира в Астане, столице Казахстана.

В Киеве обсуждают квартиру с оригинальным дизайном

Правда и в оригинальном посте владелец выложил фотографии только одной из комнат.

Оригінальне оголошення на казахському ресурсі

"Продам квартиру мечты", — говорится в объявлении. Хозяин также отмечает, что остальные квартиры покажет потенциальным покупателям. Стоит отметить, что в оригинальном объявлении за квартиру просят 15 млн тенге, это чуть более 1 миллиона гривен.

Дизайн квартиры удивил и рассмешил подписчиков. Они сравнили дизайн с калейдоскопом, а также предположили, что в таком доме могут развиться психические болезни.

"Мой вестибулярный аппарат покинул чат", — написал один из комментаторов.

"Похоже на стереокартинки, которые были на тетрадях в детстве. Если долго всматриваться, можно увидеть какую-то фигуру", — отметил другой.

"Какая степень шизофрении у владельца? А куда владельцы переехали? В дурку? Эпилепсия через 3…2…1", — поделились подписчики страницы впечатлениями в комментариях.

Фото: Скриншот

Напомним, за последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве увеличилась на десятки процентов, даже в тихих жилых районах. При этом в столице наблюдается снижение спроса на жилье, тогда как в пригородах арендаторы становятся активнее.

В городе Борисполь Киевской области предлагают в аренду 1-комнатную квартиру в ужасном состоянии — стены в ней обернутые и черные, но у нее очень невысокая арендная плата.