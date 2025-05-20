"Однушки" уже по 37 тысяч: аренда жилья в Киеве рекордно дорожает

За последний год стоимость аренды однокомнатных квартир в Киеве увеличилась на десятки процентов, даже в тихих жилых районах. При этом в столице наблюдается снижение спроса на жилье, в то время как в пригородах арендаторы становятся более активными.

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Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

За год медианная стоимость аренды однокомнатных квартир в столице существенно выросла. Наибольший процентный рост зафиксировали в Шевченковском районе — +33%, теперь "однушка" здесь стоит в среднем 24 тысяч гривен в месяц.

При этом абсолютное лидерство по росту цены удерживает Голосеевский район — +37%, до 19 тысяч гривен. Также ощутимо подорожала аренда в таких районах:

Святошинском — +30% (до 13 тысяч гривен),

Печерском — +25% (до 37,3 тысяч гривен),

Подольском — +21% (до 17 тысяч гривен).

В более доступных районах — Дарницком, Днепровском, Соломенском — цена тоже подросла на 12-18% и достигла 13 тысяч гривен. Самое дешевое жилье — в Деснянском районе: 9 тысяч гривен, но и здесь рост — +12%.

На окраинах Киева динамика цен также положительная. В Вишневом аренда выросла на 33% — до 12 тысяч гривен. В Буче и Вышгороде — +25% (до 10 тысяч гривен). По 20% прибавили Ирпень, Крюковщина, Петропавловская Борщаговка (теперь — 12 тысяч гривен). Эти районы становятся все более привлекательными благодаря новому жилью и развитой инфраструктуре, особенно на фоне перенасыщения столичного рынка.

Цены растут, но желающих снимать — меньше. Количество откликов на объявления об аренде однокомнатных квартир снизилось почти во всех районах Киева. Больше всего — на Печерске (-42%), в Днепровском (-28%) и Оболонском (-20%) районах. В Святошинском и Соломенском районах падение составило 19%.

Однако есть и исключения: в Подольском районе количество откликов выросло на 15%, в Дарницком — на 3%.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.