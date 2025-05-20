"Однушки" вже по 37 тисяч: оренда житла в Києві рекордно дорожчає

За останній рік вартість оренди однокімнатних квартир у Києві збільшилася на десятки відсотків, навіть у тихих житлових районах. При цьому в столиці спостерігається зниження попиту на житло, тоді як у передмістях орендарі стають активнішими.

Related video

Про це повідомляє видання "РБК-Україна" з посиланням на дані OLX Нерухомість.

За рік медіанна вартість оренди однокімнатних квартир у столиці суттєво зросла. Найбільше відсоткове зростання зафіксували в Шевченківському районі — +33%, тепер "одиничка" тут коштує в середньому 24 тисячі гривень на місяць.

При цьому абсолютне лідерство за зростанням ціни утримує Голосіївський район — +37%, до 19 тисяч гривень. Також відчутно подорожчала оренда в таких районах:

Святошинському — +30% (до 13 тисяч гривень),

Печерському — +25% (до 37,3 тисяч гривень),

Подільському — +21% (до 17 тисяч гривень).

У доступніших районах — Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському — ціна теж зросла на 12-18% і досягла 13 тисяч гривень. Найдешевше житло — у Деснянському районі: 9 тисяч гривень, але й тут зростання — +12%.

На околицях Києва динаміка цін також позитивна. У Вишневому оренда зросла на 33% — до 12 тисяч гривень. У Бучі та Вишгороді — +25% (до 10 тисяч гривень). По 20% додали Ірпінь, Крюківщина, Петропавлівська Борщагівка (тепер — 12 тисяч гривень). Ці райони стають дедалі привабливішими завдяки новому житлу і розвиненій інфраструктурі, особливо на тлі перенасичення столичного ринку.

Ціни зростають, але охочих знімати — менше. Кількість відгуків на оголошення про оренду однокімнатних квартир знизилася майже в усіх районах Києва. Найбільше — на Печерську (-42%), у Дніпровському (-28%) та Оболонському (-20%) районах. У Святошинському та Солом'янському районах падіння становило 19%.

Однак є й винятки: у Подільському районі кількість відгуків зросла на 15%, у Дарницькому — на 3%.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.