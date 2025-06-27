Ефект стереокартинок: у Києві "продають" неіснуючу квартиру з незвичним дизайном за 8 млн гривень

В оголошенні демонструється тільки одна кімната з незвичайним інтер'єром у чорно-білій гамі з візерунком, як у стереозображеннях. Який дизайн інших кімнат — залишається загадкою. Але виявилося, що квартира, яку виставили на продаж та бурхливо обговорюють, розташована не в Києві, а в Астані, Казахстан.

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В оголошенні зазначено, що ціна квартири — 190 тисяч доларів, це понад 7,9 мільйона гривень за актуальним курсом. Оголошення про продаж з'явилося на Instagram-сторінці autobazar_ua1. Але виявилося, що це репост. Оригінальне оголошення було опубліковано на казахському ресурсі і на фото квартира в Астані, столиці Казахстану.

У Києві обговорюють квартиру з оригінальним дизайном

Щоправда, і в оригінальному пості власник виклав фотографії тільки однієї з кімнат.

Оригінальна об'ява на казахському ресурсі

"Продам квартиру мрії", — йдеться в оголошенні. Господар також зазначає, що інші квартири покаже потенційним покупцям. Варто зазначити, що в оригінальному оголошенні за квартиру просять 15 млн тенге, це трохи більше 1 мільйона гривень.

Дизайн квартири здивував і розсмішив підписників. Вони порівняли дизайн із калейдоскопом, а також припустили, що в такому будинку можуть розвинутися психічні хвороби.

"Мій вестибулярний апарат покинув чат", — написав один із коментаторів.

"Схоже на стереокартинки, які були на зошитах у дитинстві. Якщо довго вдивлятися, можна побачити якусь фігуру", — зазначив інший.

"Який ступінь шизофренії у власника? А куди власники переїхали? У дурку? Епілепсія через 3...2...1", — поділилися підписники сторінки враженнями в коментарях.

Фото: Скріншот

Нагадаємо, за останній рік вартість оренди однокімнатних квартир у Києві збільшилася на десятки відсотків, навіть у тихих житлових районах. При цьому в столиці спостерігається зниження попиту на житло, тоді як у передмістях орендарі стають активнішими.

У місті Бориспіль Київської області пропонують в оренду 1-кімнатну квартиру в жахливому стані — стіни в ній обгорнуті й чорні, але в неї дуже невисока орендна плата.