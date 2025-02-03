Локація для фільму жахів: яке житло пропонують поблизу Києва за 3 тисячі гривень (фото)

Пропозиція має суттєву перевагу — квартира від власника, а отже потенційним орендарям не доведеться переплачувати агентству нерухомості.

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У місті Бориспіль на Київщині пропонують в оренду 1-кімнатну квартиру у жахливому стані — стіни в ній оберті та чорні, і загалом вона виглядає так, наче пережила російську окупацію. На таку пропозицію на ринку житла звернув увагу "24 канал. Нерухомість".

Тоді як в середньому зараз ціна на 1-кімнатні квартири в більш-менш придатному для проживання стану складають 8 тисяч гривень, власник "моторошної" квартири оцінив її у 3 тисячі гривень.

У помешканні є бойлер, старий телевізор та деякі меблі. На оприлюднених в оголошенні світлинах видно комод, стіл зі стільцями і диван.

Стіни у квартирі "голі" та обдерті. Підлога застелена "радянськими" килимами.

Кухня, як і всі кімнати, теж у занедбаному стані. Там для квартирантів є плита, раковина і шафа. Що стосується комунікацій, то в помешканні є і вода, і світло, і газ.

За свою нерухомість орендодавець хоче 3 тисячі гривень на місяць плюс "комуналка". Пропозиція має суттєву перевагу — квартира від власника, а отже потенційним орендарям не доведеться переплачувати агентству нерухомості.

Нагадаємо, що чоловік, який здавав свою однокімнатну квартиру в оренду, показав, що за 2 роки його останній мешканець зробив з нею. Серед іншого власник побачив у квартирі купи сміття, пляшки з-під сечі та пакети з фекаліями.

Також повідомлялося, що в Україні зараз напрацьовують нову модель соціального житла. Вона може передбачати часткову сплату коштів від орендарів, а сума залежатиме від їхнього доходу.