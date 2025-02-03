Локация для фильма ужасов: какое жилье предлагают под Киевом за 3 тысячи гривен (фото)

Предложение имеет существенное преимущество — квартира от собственника, а значит потенциальным арендаторам не придется переплачивать агентству недвижимости.

Related video

В городе Борисполь Киевской области предлагают в аренду 1-комнатную квартиру в ужасном состоянии — стены в ней обёрнутые и чёрные, и в целом она выглядит так, как будто пережила российскую оккупацию. На такое предложение на рынке жилья обратил внимание "24 канал. Недвижимость".

Тогда как в среднем сейчас цена на 1-комнатные квартиры в более-менее пригодном для проживания состоянии составляют 8 тысяч гривен, владелец "жуткой" квартиры оценил ее в 3 тысячи гривен.

В квартире есть бойлер, старый телевизор и некоторая мебель. На обнародованных в объявлении фотографиях видно комод, стол со стульями и диван.

Стены в квартире "голые" и ободранные. Пол застелен "советскими" коврами.

Кухня, как и все комнаты, тоже в запущенном состоянии. Там для квартирантов есть плита, раковина и шкаф. Что касается коммуникаций, то в квартире есть и вода, и свет, и газ.

За свою недвижимость арендодатель хочет 3 тысячи гривен в месяц плюс "коммуналка". Предложение имеет существенное преимущество — квартира от собственника, а значит потенциальным арендаторам не придется переплачивать агентству недвижимости.

Напомним, что мужчина, который сдавал свою однокомнатную квартиру в аренду, показал, что за 2 года его последний жилец сделал с ней. Среди прочего владелец увидел в квартире кучи мусора, бутылки из-под мочи и пакеты с фекалиями.

Также сообщалось, что в Украине сейчас нарабатывают новую модель социального жилья. Она может предусматривать частичную уплату средств от арендаторов, а сумма будет зависеть от их дохода.