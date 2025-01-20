"Это не плохое жилье, и не гетто": эксперт о новом проекте платного социального жилья в Украине

Новая модель социального жилья, которую сейчас нарабатывают в Украине, может предусматривать частичную уплату средств от арендаторов: сумма будет зависеть от дохода.

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Планируется, что уже вскоре социальное жилье в Украине перестанет быть бесплатным. Такая инновация связана с нехваткой жилых социальных объектов в Украине и устарелостью Жилищного кодекса, принятого еще во времена УССР. Об этом рассказала координатор жилищно-коммунальных проблем гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко 20 января в интервью "Укринформу".

Эксперт также является участницей рабочей группы при Министерстве развития общин и территорий по реформированию жилищной политики, разработала базовый законопроект, который уже подан в Верховную Раду. Это проект "Об основных принципах государственной жилищной политики", которым определено, что такое социальное жилье и каким образом оно должно функционировать в Украине.

"Мы до сих пор имеем устаревший Жилищный кодекс, который (на бумаге) обещает всем: если вы нуждаетесь в жилье, его вам предоставят бесплатно, ни за что платить не надо. Если ни за что платить не надо, то какой смысл органам местного самоуправления вкладываться? Зачем им социальное жилье, которое будет дополнительным балластом?", — говорит Татьяна Бойко.

По утверждению Татьяны, такое жилье не может быть бесплатным, поскольку это вопрос управления и финансовой модели. Эксперт считает, что жители таких объектов должны платить деньги за проживание, однако только в соответствии с возможностями, которые будет определять уровень дохода человека. Она прогнозирует, что закон может начать действие в 2027 году.

"Тогда реальное внедрение новой модели социального жилья ожидается около 2030 года", — отметила Татьяна Бойко.

Также эксперт добавила, что новая модель социального жилья в Украине предусматривает совершенно другой подход: будут обустраивать современное жилье, финансово и архитектурно доступное для людей с инвалидностью.

Социальное жилье в Украине сегодня

Отметим, что сейчас законодательство определяет термин "социальное жилье" как жилье всех форм собственности, которое предоставляется бесплатно гражданам Украины, нуждающимся в социальной защите. В таких объектах граждане могут проживать на основании договора найма. Социальное общежитие к категории социального жилья не относится, как определяет закон.

В Украине сейчас наблюдается существенная проблема с обеспечением граждан социальным жильем. Так, сейчас этот показатель не превышает 1,5% по всей стране, что эксперты связывают с вопросом отсутствия комплексных программ для развития социального жилья. Между тем за рубежом эта цифра существенно отличается.

Стоит заметить, что частично платное социальное жилье — обычная практика за рубежом. В частности, в Польше для украинцев за проживание в социальных домах оплата за первые 3 месяца составляет 50% от стоимости, как сообщал Фокус в ноябре 2022 года.

Также за рубежом реализуются различные программы, призванные обеспечить людей социальным жильем. Среди таких — Sich, проект социального жилья для вынужденных переселенцев за рубежом. Его презентовали еще в мае 2022 года.