Изменят закон: власти Польши хотят, чтобы украинские беженцы платили за социальное жилье

В первые три месяца оплата будет составлять 50%. Если спустя это время украинцы не найдут работу и не будут в состоянии снимать собственное жилье, то им придется платить уже 100% за проживание в предоставляемых центрах.

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Власти Польши намерены изменить специальный закон о помощи украинским беженцам. Инициатива предусматривает введение оплаты за предоставляемое государством жилье. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер в эфире радиостанции RMF.

В польском правительстве готовятся с января 2023 года ввести плату для украинских беженцев в местах коллективного проживания — в различных центрах, общежитиях, пансионатах и т.д.

Предполагается, что в первые три месяца оплата будет составлять 50%. Если спустя это время беженец не найдет работу и не будет в состоянии снимать собственное жилье, то ему придется платить уже 100% за проживание в предоставляемых государством центрах.

"Если они не приступят к работе через 3 месяца и по-прежнему не смогут снять квартиру и выехать из центра, им придется покрыть 100 процентов таких расходов", — сказал Павел Шефернакер.

Кроме того, польские власти намерены заморозить социальные выплаты украинцам, которые курсируют между Украиной и Польшей. Политик рассказал, что закон введет норму, которая позволит при всяком пересечении границы замораживать пособие, положенное в Польше.

"Мы хотим, чтобы льготы предоставлялись людям, которые действительно живут, работают и функционируют в нашем обществе.", — заявил Шефернакер.

Кроме того, согласно действующим правилам, беженцы, которые находятся в Польше более 9 месяцев, должны подать заявление на продление вида на жительство. Однако в закон хотят внести поправки и разрешить "автоматическое" продление пребывания.

Пока проект поправок к документу проходит межведомственные консультации. Он может отправиться в Сейм Польши не раньше 20 ноября.

Напомним, 7 ноября в международной организации спрогнозировали, что более 800 тысяч украинцев могут покинуть Украину предстоящей зимой. В то же время в Британии рассматривают возможность отказа от схемы размещения украинцев, бегущих от войны из-за дыры в бюджете.

3 ноября СМИ писали, что украинские беженцы в Польше уплатили налогов на 2 млрд евро. Это в три раза больше, чем страна потратила на помощь нашим переселенцам.