Змінять закон: влада Польщі хоче, щоб українські біженці платили за соціальне житло
У перші три місяці оплата становитиме 50%. Якщо через цей час українці не знайдуть роботу й не зможуть винаймати власне житло, то їм доведеться платити вже 100% за проживання в центрах, що надаються.
Влада Польщі має намір змінити спеціальний закон про допомогу українським біженцям. Ініціатива передбачає запровадження оплати за житло, що надається державою. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павло Шефернакер в ефірі радіостанції RMF.
У польському уряді готуються із січня 2023 року запровадити плату для українських біженців у місцях колективного проживання — у різних центрах, гуртожитках, пансіонатах тощо.
Передбачається, що в перші три місяці оплата становитиме 50%. Якщо через цей час біженець не знайде роботу й не зможе знімати власне житло, то йому доведеться платити вже 100% за проживання в центрах, що надаються державою.
"Якщо вони не приступлять до роботи через 3 місяці та, як і раніше, не зможуть винайняти квартиру та виїхати з центру, їм доведеться покрити 100 відсотків таких витрат", — сказав Павло Шефернакер.
Крім того, польська влада має намір заморозити соціальні виплати українцям, які курсують між Україною та Польщею. Політик розповів, що закон запровадить норму, яка дозволить при будь-якому перетині кордону заморожувати допомогу, встановлену в Польщі.
"Ми хочемо, щоб пільги надавалися людям, які справді живуть, працюють і функціонують у нашому суспільстві", — заявив Шефернакер.
Крім того, згідно з чинними правилами, біженці, які перебувають у Польщі понад 9 місяців, мають подати заяву на продовження посвідки на проживання. Однак до закону хочуть внести поправки й дозволити "автоматичне" продовження перебування.
Поки що проєкт поправок до документу проходить міжвідомчі консультації. Він може вирушити в Сейм Польщі не раніше 20 листопада.
Нагадаємо, 7 листопада в міжнародній організації спрогнозували, що понад 800 тисяч українців можуть залишити Україну взимку. Водночас у Британії розглядають можливість відмови від схеми розміщення українців, які тікають від війни через дірку в бюджеті.
3 листопада ЗМІ писали, що українські біженці в Польщі сплатили податків на 2 млрд євро. Це втричі більше, ніж країна витратила на допомогу переселенцям.