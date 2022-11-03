Не сидять склавши руки: у Польщі порахували прибутки від українських біженців

Навіть значні витрати Польщі на систему освіти та охорони здоров'я частково вирівнюються завдяки сплаченим податкам.

Related video

Українські біженці у Польщі сплатили податків на 2 мільярди євро від початку повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україні. Це втричі більше, ніж країна витратила на допомогу переселенцям. Про це повідомляє видання ukrayina.pl.

Так, за словами професора Мацея Дущика з Центру досліджень міграції Варшавського університету, польська влада витратила близько 3,5 млрд злотих (750 млн євро) на допомогу українським громадянам, які рятуючись від війни в Україні приїхали до сусідньої країни.

"Підрахунки віцепрезидента Польського фонду розвитку Бартоша Марчука показують, що ми отримали 10 мільярдів злотих (2 млрд євро) від сплачених ними податків", — зазначив Мацей Дущик.

Він також розповів, що значну частину допомоги українцям видали приватні польські фонди. Також серйозну підтримку надали міжнародні організації:

ЮНІСЕФ;

ООН;

Червоний Хрест.

Тому навіть значні витрати Польщі на систему освіти та охорони здоров'я частково вирівнюються.

Скільки українців у Польщі та чим вони займаються

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), станом на 13 липня 5,83 млн українців перебувають у Європі як біженці, з них 3,65 млн осіб, або 63%, запросили соціальний захист.

З усіх зареєстрованих українських біженців 1,22 млн осіб або 21% вирушили до Польщі та запросили там соціальну допомогу (очевидно, Польща передає дані лише про біженців, які набули такого статусу та заявили про необхідність соцпідтримки — Фокус).

Міністерка сім'ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонг повідомила, що з 24 лютого в Польщі почали працювати 300 тис. осіб, які переїхали з України.

За даними міністерки, польський ринок праці поповнюється громадянами України, які приїхали до Польщі після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Таких людей — близько 300 тисяч. Якщо подивитися на кількість виданих номерів PESEL — понад 1,2 мільйона, половина з яких — діти, рівень зайнятості громадян України добрий і постійно зростає", — зазначила Марлена Малонг.

Тим часом у Монако зненацька засвітилася стара "Волга" на номерах Полтавської області. Цілком можливо, що на радянському авто українці евакуювалися до Європи.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук попросила українців поки що не повертатися додому з Європи. Вона пояснила, що переселенцям необхідно почекати з поверненням до України з міркувань безпеки.