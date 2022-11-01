На вулицях Монако помітили "Волгу" на українських номерах (відео)

У Монако зненацька засвітилася стара "Волга" на номерах Полтавської області. Цілком можливо, що на радянському авто українці евакуювалися до Європи.

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У Монако можна зустріти не лише елітні автомобілі з України, а й набагато дешевші моделі. Зустрічаються навіть старі радянські авто на кшталт "Волги" ГАЗ-24, яку помітили днями в цій середземноморській державі. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

[ + – ] Автомобіль поставлено на облік у Полтавській області

Стара "Волга" засвітилася серед казино та дорогих Ferrari та Bentley. Вийшло дуже ефектно та нестандартно.

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Судячи з номерів, цей ГАЗ-24 випущено 1989 року. Автомобіль зареєстрований у Полтавській області, а нинішній власник придбав його у 2018 році. "Волга" досить непогано збереглася, хоча ідеальним її стан назвати не можна.

Зараз інформації про власника авто немає. Цілком ймовірно, що на старій радянській машині українці евакуювалися до Європи. Такі випадки — не рідкість: наприклад, сім'я з Мелітополя виїхала з Німеччини на "Таврії".

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні виявили стару 33-річну "Волгу" ГАЗ-24 із пробігом лише 850 км.

Також ми писали, що українець купив у Дубаї рідкісний суперкар Bugatti за $9 мільйонів.