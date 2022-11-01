На улицах Монако заметили "Волгу" на украинских номерах (видео)

В Монако неожиданно засветилась старая "Волга" на номерах Полтавской области. Вполне возможно, что на советском авто украинцы эвакуировались в Европу.

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В Монако можно встретить не только элитные автомобили из Украины, но и гораздо более дешевые модели. Встречаются даже старые советские авто вроде "Волги" ГАЗ-24, которую заметили на днях в этом средиземноморском государстве. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.

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Старая "Волга" засветилась среди казино и дорогих Ferrari и Bentley. Получилось весьма эффектно и нестандартно.

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Судя по номерам, этот ГАЗ-24 выпущен в 1989 году. Автомобиль зарегистрирован в Полтавской области, а нынешний владелец приобрел его в 2018 году. "Волга" довольно неплохо сохранилась, хотя идеальным ее состояние назвать нельзя.

На данный момент информации о владельце авто нет. Не исключено, что на старой советской машине украинцы эвакуировались в Европу. Подобные случаи – не редкость: например, что семья из Мелитополя выехала из в Германию на "Таврии".

Ранее Фокус сообщал, что в Украине обнаружили старую 33-летнюю "Волгу" ГАЗ-24 с пробегом всего 850 км.

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