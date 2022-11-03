Не сидят сложа руки: в Польше посчитали доходы от украинских беженцев

Даже значительные расходы Польши на систему образования и здравоохранения частично выравниваются благодаря оплаченным налогам.

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Украинские беженцы в Польше уплатили налогов на 2 миллиарда евро с начала полномасштабного вторжения российских вооруженных сил в Украине. Это в три раза больше, чем страна потратила на помощь нашим переселенцам. Об этом сообщает издание ukrayina.pl.

Так, по словам профессора Мацея Дущика из Центра исследований миграции Варшавского университета, польские власти потратили около 3,5 млрд злотых (750 млн евро) на помощь украинским гражданам, которые спасаясь от войны в Украине приехали в соседнюю страну.

"Подсчеты вице-президента Польского фонда развития Бартоша Марчука показывают, что мы получили 10 миллиардов злотых (2 млрд евро) от уплаченных ими налогов", — отметил Мацей Дущик.

Он также рассказал, что значительная часть помощи украинцам была выдана частными польскими фондами. Также серьезную поддержку оказали международные организации:

ЮНИСЕФ;

ООН;

Красный Крест.

Потому даже значительные расходы Польши на систему образования и здравоохранения частично выравниваются.

Сколько украинцев в Польше и чем они занимаются

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по состоянию на 13 июля 5,83 млн. украинцев находятся в Европе как беженцы, из них 3,65 млн. человек или 63% запросили социальную защиту.

Из всех зарегистрированных украинских беженцев 1,22 млн. человек или 21% отправились в Польшу и запросили там социальную помощь (очевидно, Польша передает данные только о беженцах, которые получили такой статус и заявили о необходимости соцподдержки, — Фокус).

Министр семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг сообщила, что с 24 февраля в Польше начали работать 300 тыс. человек, переехавших из Украины.

По данным министра, польский рынок труда пополняется гражданами Украины, которые приехали в Польшу после начала полномасштабной войны России против Украины.

"Таких людей — около 300 тысяч. Если посмотреть на количество выданных номеров PESEL — более 1,2 миллиона, половина из которых — дети, уровень занятости граждан Украины хороший и постоянно растет", — отметила Марлена Малонг.

Тем временем в Монако неожиданно засветилась старая "Волга" на номерах Полтавской области. Вполне возможно, что на советском авто украинцы эвакуировались в Европу.

Напомним, ранее глава Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук попросила украинцев пока не возвращаться домой из Европы. Она объяснила, что переселенцам необходимо повременить с возвращением в Украину по соображениям безопасности.