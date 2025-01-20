"Це не погане житло, і не гетто": експертка про новий проєкт платного соціального житла в Україні

Нова модель соціального житла, яку зараз напрацьовують в Україні, може передбачати часткову сплату коштів від орендарів: сума залежатиме від доходу.

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Планується, що вже незабаром соціальне житло в Україні перестане бути безплатним. Така інновація пов’язана з нестачею житлових соціальних об’єктів в Україні та застарілістю Житлового кодексу, ухваленого ще в часи УРСР. Про це розповіла координаторка житлово-комунальних проблем громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко 20 січня в інтерв’ю "Укрінформу".

Експертка також є учасницею робочої групи при Міністерстві розвитку громад і територій з реформування житлової політики, що розробила базовий законопроєкт, який вже подано у Верховну Раду. Це проєкт "Про основні засади державної житлової політики", яким визначено, що таке соціальне житло та в який спосіб воно повинне функціонувати в Україні.

"Ми й досі маємо застарілий Житловий кодекс, який (на папері) обіцяє всім: якщо ви потребуєте житла, його вам нададуть безкоштовно, ні за що платити не треба. Якщо ні за що платити не треба, то який сенс органам місцевого самоврядування вкладатися? Навіщо їм соціальне житло, яке буде додатковим баластом?", – каже Тетяна Бойко.

За твердженням пані Тетяни, таке житло не може бути безплатним, оскільки це питання управління та фінансової моделі. Експертка вважає, що мешканці таких об’єктів повинні сплачувати кошти за проживання, однак тільки відповідно до можливостей, які буде визначати рівень доходу людини. Вона прогнозує, що закон може почати дію у 2027 році.

"Тоді реальне впровадження нової моделі соціального житла очікується близько 2030 року", – зазначила Тетяна Бойко.

Також експертка додала, що нова модель соціального житла в Україні передбачає абсолютно інший підхід: будуть облаштовувати сучасне житло, фінансово та архітектурно доступне для людей з інвалідністю.

Соціальне житло в Україні сьогодні

Зазначимо, що наразі законодавство визначає термін "соціальне житло" як житло всіх форм власності, яке надається безплатно громадянам України, що мають потребу у соціальному захисті. У таких об’єктах громадяни мають змогу проживати на підставах договору найму. Соціальний гуртожиток до категорії соціального житла не належить, як визначає закон.

В Україні наразі спостерігається суттєва проблема із забезпеченням громадян соціальним житлом. Так, наразі цей показник не перевищує 1,5% по всій країні, що експерти пов’язують з питанням відсутності комплексних програм для розвитку соціального житла. Тим часом за кордоном ця цифра суттєво відрізняється.

Варто зауважити, що частково платне соціальне житло – звична практика за кордоном. Зокрема, в Польщі для українців за проживання в соціальних домах оплата за перших 3 місяці становить 50% від вартості, як повідомляв Фокус у листопаді 2022 року.

Також за кордоном реалізуються різноманітні програми, покликані забезпечити людей соціальним житлом. Серед таких – Sich, проєкт соціального житла для вимушених переселенців за кордоном. Його презентували ще у травні 2022 року.