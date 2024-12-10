"Бетонне непорозуміння": будівельники залили цементом нову автобусну зупинку (фото)

Підряднику доручили укласти бетон під конструкцією, але він залив усю поверхню, включно із сидіннями, залишивши пасажирів чекати транспорт на голій землі.

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Місцеві жителі Бангкока були шоковані, виявивши, що нещодавно відремонтована автобусна зупинка біля магазину перетворилася на "бетонне непорозуміння". Пасажири помітили, що зручні сидіння повністю зануреними під шар свіжого цементу. Про це пише Nation Thailand.

Як повідомляє видання, підряднику доручили укласти бетон на землю під конструкцією. Однак замість цього він залив бетоном усю поверхню, включно з вісьмома зеленими пластиковими сидіннями. У результаті пасажирам довелося очікувати транспорт, сидячи на голій землі.

Ситуація ускладнилася тим, що підрядник не отримав вказівок демонтувати сидіння перед початком роботи. Після інциденту він визнав свою помилку і запевнив, що вживе всіх заходів для виправлення ситуації.

Зараз підрядник активно працює над виправленням помилки Фото: Nation Thailand

Однак історія не залишилася непоміченою в соціальних мережах, викликавши шквал обговорень та іронічних коментарів. Користувачі сабреддіта r/Thailand припустили, що ситуація могла бути спричинена занадто буквальним підходом до виконання інструкцій.

"Людина, яка заливає цемент, напевно розуміла, що там є сидіння, але вирішила, що це не її турбота. Йому доручили залити бетон, і він виконав завдання", — написав один із коментаторів.

Інші користувачі поставилися до інциденту з гумором. На Facebook з'явилося безліч жартів, зокрема про те, що цей проєкт можна розцінювати як демонстрацію правильної постави для пасажирів, які очікують на автобус.

Видання зазначає, що зараз підрядник активно працює над виправленням помилки, але випадок уже став одним із найбільш обговорюваних казусів тижня в Бангкоку.

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