"Бетонное недоразумение": строители залили цементом новую автобусную остановку (фото)

Подрядчику поручили уложить бетон под конструкцией, но он залил всю поверхность, включая сиденья, оставив пассажиров ждать транспорт на голой земле.

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Местные жители Бангкока были шокированы, обнаружив, что недавно отремонтированная автобусная остановка возле магазина превратилась в "бетонное недоразумение". Пассажиры заметили, что удобные сидения полностью погруженными под слой свежего цемента. Об этом пишет Nation Thailand.

Как сообщает издание, подрядчику поручили уложить бетон на землю под конструкцией. Однако вместо этого он залил бетоном всю поверхность, включая восемь зеленых пластиковых сидений. В результате пассажирам пришлось ожидать транспорт, сидя на голой земле.

Ситуация усугубилась тем, что подрядчик не получил указаний демонтировать сиденья перед началом работы. После инцидента он признал свою ошибку и заверил, что предпримет все меры для исправления ситуации.

Сейчас подрядчик активно работает над исправлением ошибки Фото: Nation Thailand

Однако история не осталась незамеченной в социальных сетях, вызвав бурю обсуждений и ироничных комментариев. Пользователи сабреддита r/Thailand предположили, что ситуация могла быть вызвана слишком буквальным подходом к выполнению инструкций.

"Человек, заливающий цемент, наверняка понимал, что там есть сиденья, но решил, что это не его забота. Ему поручили залить бетон, и он выполнил задачу", — написал один из комментаторов.

Другие пользователи отнеслись к инциденту с юмором. На Facebook появилось множество шуток, в том числе о том, что этот проект можно расценивать как демонстрацию правильной осанки для пассажиров в ожидании автобуса.

Издание отмечает, что сейчас подрядчик активно работает над исправлением ошибки, но случай уже стал одним из самых обсуждаемых казусов недели в Бангкоке.

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