Батьки зробили з сараю окрему кімнату для дочки: їй тепер заздрять мільйони (фото)

У спальні стоїть велике двоспальне ліжко, шафа і письмовий стіл. Аби утеплити приміщення, господарі встановили подвійні склопакети на вікнах, а також масляні обігрівачі.

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Мегзі з Великої Британії поділилася оглядом крихітного сараю, який її батьки перетворили на ще одну спальню. Оскільки весь будинок нещодавно виставили на продаж, це стало чудовою нагодою для жінки похвалитися своєю оселею.

У саду на території сімейного будинку стояли поруч два сараї, де Мегзі жила разом з сестрою.

"Це те, що я називаю сараєм. Мої батьки віддають перевагу терміну "прибудова". У дитинстві це були наші з сестрою спальні. У мене є чотири молодші сестри. Батькам довелося вигадувати дуже творчі способи, щоб всіх покласти спати", — розповідає вона.

Мегзі додає, що вже три роки як переїхала до Лондона, але з любов'ю згадує час, коли ночувала у сараї. У її кімнаті було велике двоспальне ліжко, шафа і письмовий стіл. Аби утеплити приміщення, вони встановили подвійні склопакети на вікнах і застелили підлогу килимовим покриттям.

Всередині сараю Фото: TikTok

"Там є електрика та масляні обігрівачі без ізоляції. Чесно кажучи, було трохи прохолодно. Але в підлітковому віці мати власний простір, відокремлений від решти будинку, варте будь-яких жертв, на які мені довелося піти", — зізнається вона.

Коли потрібно було сходити в туалет, британка мусила повертатися до головного будинку, бо в сараї не було водопроводу.

Реакція глядачів

Це відео стало вірусним, зібравши у TikTok більш ніж 747 тис. переглядів. Користувачі мережі поділилися думками про цей крихітний будинок.

"О, це так мило! Мені б це сподобалося! Б'юся об заклад, що твої батьки не почують, якщо ти дивишся телевізор у ліжку пізно вночі!" — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Боже, тут так затишно, це найкраща кімната для підлітків!";

"Це чудова ідея, мені подобається", — зауважив третій.

Ще один написав: "Якби мої батьки щось подібне, я б ніколи не з’їхав".

Нагадаємо, раніше ми писали про 38-річного Вадима та його дружину Тетяну Зайцевих, які у 2020 році вирішили переїхати з орендованої квартири у Чернівцях у невеличке селище Берегомет, що за 60 км від обласного центру. Там подружжя придивилось для себе 100-річну садибу з трьома кімнатами, яку вирішили реставрувати та трохи удосконалити. Що із цього вийшло, пара розповіла в ексклюзивному інтерв’ю виданню Фокус.

Крім того, величний особняк у передмісті Лос-Анджелесу (США) за останні кілька десятиліть неодноразово виставлявся на продаж, але люди не хочуть жити там через низку моторошних історій.