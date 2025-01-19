Родители сделали из сарая отдельную комнату для дочери: ей теперь завидуют миллионы (фото)

В спальне стоит большая двуспальная кровать, шкаф и письменный стол. Чтобы утеплить помещение, хозяева установили двойные стеклопакеты на окнах, а также масляные обогреватели.

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Мэгзи из Великобритании поделилась обзором крошечного сарая, который ее родители превратили в еще одну спальню. Поскольку весь дом недавно выставили на продажу, это стало прекрасной возможностью для женщины похвастаться своим жильем.

В саду на территории семейного дома стояли рядом два сарая, где Мэгзи жила вместе с сестрой.

"Это то, что я называю сараем. Мои родители предпочитают термин "пристройка". В детстве это были наши с сестрой спальни. У меня есть четыре младшие сестры. Родителям пришлось хорошо подумать, как всех уложить спать", — рассказывает она.

Мэгзи добавляет, что уже три года как переехала в Лондон, но с любовью вспоминает время, когда ночевала в сарае. В ее комнате была большая двуспальная кровать, шкаф и письменный стол. Чтобы утеплить помещение, они установили двойные стеклопакеты на окнах и застелили пол ковровым покрытием.

Внутри сарая Фото: TikTok

"Там есть электричество и масляные обогреватели без изоляции. Честно говоря, было немного прохладно. Но в подростковом возрасте иметь собственное пространство, отделенное от остального дома, стоит любых жертв, на которые мне пришлось пойти", — признается она.

Когда нужно было сходить в туалет, британка должна была возвращаться в главный дом, потому что в сарае не было водопровода.

Реакция зрителей

Это видео стало вирусным, собрав в TikTok более 747 тыс. просмотров. Пользователи сети поделились мыслями об этом крошечном доме.

"О, это так мило! Мне бы это понравилось! Готов поспорить, что твои родители не услышат, если ты смотришь телевизор в постели поздно ночью!" — написал один из участников обсуждения;

Другой добавил: "Боже, здесь так уютно, это лучшая комната для подростков!";

"Это отличная идея, мне нравится", — заметил третий.

Еще один написал: "Если бы мои родители что-то подобное, я бы никогда не съехал".

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