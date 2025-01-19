Родители сделали из сарая отдельную комнату для дочери: ей теперь завидуют миллионы (фото)
В спальне стоит большая двуспальная кровать, шкаф и письменный стол. Чтобы утеплить помещение, хозяева установили двойные стеклопакеты на окнах, а также масляные обогреватели.
Мэгзи из Великобритании поделилась обзором крошечного сарая, который ее родители превратили в еще одну спальню. Поскольку весь дом недавно выставили на продажу, это стало прекрасной возможностью для женщины похвастаться своим жильем.
В саду на территории семейного дома стояли рядом два сарая, где Мэгзи жила вместе с сестрой.
"Это то, что я называю сараем. Мои родители предпочитают термин "пристройка". В детстве это были наши с сестрой спальни. У меня есть четыре младшие сестры. Родителям пришлось хорошо подумать, как всех уложить спать", — рассказывает она.
Мэгзи добавляет, что уже три года как переехала в Лондон, но с любовью вспоминает время, когда ночевала в сарае. В ее комнате была большая двуспальная кровать, шкаф и письменный стол. Чтобы утеплить помещение, они установили двойные стеклопакеты на окнах и застелили пол ковровым покрытием.
"Там есть электричество и масляные обогреватели без изоляции. Честно говоря, было немного прохладно. Но в подростковом возрасте иметь собственное пространство, отделенное от остального дома, стоит любых жертв, на которые мне пришлось пойти", — признается она.
Когда нужно было сходить в туалет, британка должна была возвращаться в главный дом, потому что в сарае не было водопровода.
Реакция зрителей
Это видео стало вирусным, собрав в TikTok более 747 тыс. просмотров. Пользователи сети поделились мыслями об этом крошечном доме.
- "О, это так мило! Мне бы это понравилось! Готов поспорить, что твои родители не услышат, если ты смотришь телевизор в постели поздно ночью!" — написал один из участников обсуждения;
- Другой добавил: "Боже, здесь так уютно, это лучшая комната для подростков!";
- "Это отличная идея, мне нравится", — заметил третий.
- Еще один написал: "Если бы мои родители что-то подобное, я бы никогда не съехал".
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