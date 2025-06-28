На Тернопольщине суд конфисковал у должника ветку дерева: ее Госисполслужба выставила на аукцион (фото)

Государственная исполнительная служба в Тернопольской области конфисковала у должника ветку дерева и выставила ее на продажу через аукцион. Стартовую цену объявили от 90 гривен, уже появились желающие приобрести такой лот.

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Конфискованным имуществом оказался ствол дерева породы граб, как свидетельствуют данные аукциона, обнародованные на сайте ГП "СЕТАМ" — системы электронных торгов арестованным имуществом.

В объявлении об аукционе также прикрепили фотографию конфискованной ветки.

Фото с сайта торгов | ветка дерева, которую выставили на продажу

Сам аукцион называется "Конфискованное имущество по решению суда: один ствол дерева породы "Граб". О его начале объявили еще 20 июня, а продлится он до 30 июня.

Стартовая цена, указанная в аукционе, составляет 90 гривен. Шаг аукциона — 4 гривны 50 копеек.

Скриншот | аукцион с веткой в Тернополе

Также объявление содержит дополнительную информацию. Судя по ней, ветка была конфискована Бережанским отделом государственной исполнительной службы Тернопольского района Тернопольской области.

В характеристиках лота отмечается, что это имущество, конфискованное по решению суда: исполнительный лист по делу №593/182/2024, выданный 19.04.2024 Бережанским районным судом Тернопольской области.

На момент публикации нашлось 15 желающих принять участие в аукционе, среди них трое участников нуждаются в подтверждении.

В сети нет информации о деталях дела, в рамках которого произошла конфискация ветки.

Чем ценен граб

Из материалов в открытых источниках известно, что граб — ценное дерево с разнообразными путями применения. Сырье используется в частности в озеленении, ландшафтном дизайне и как дрова.

Граб характеризуется прочностью древесины, которая применяется для создания различных изделий. К тому же это популярный выбор для создания живых изгородей и декоративных композиций.

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