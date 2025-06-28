На Тернопільщині суд конфіскував у боржника гілку дерева: її Держвиконслужба виставила на аукціон (фото)

Державна виконавча служба в Тернопільській області конфіскувала у боржника гілку дерева та виставила її на продаж через аукціон. Стартову ціну оголосили від 90 гривень, вже з'явилися охочі придбати такий лот.

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Конфіскованим майном виявився стовбур дерева породи граб, як свідчать дані аукціону, оприлюднені на сайті ДП "СЕТАМ" — системи електронних торгів арештованим майном.

В оголошенні про аукціон також прикріпили фотографію конфіскованої гілки.

Фото з сайту торгів | гілка дерева, яку виставили на продаж

Сам аукціон називається "Конфісковане майно за рішенням суду: один стовбур дерева породи "Граб". Про його початок оголосили ще 20 червня, а триватиме він до 30 червня.

Стартова ціна, зазначена в аукціоні, становить 90 гривень. Крок аукціону — 4 гривні 50 копійок.

Скриншот | аукціон з гілкою у Тернополі

Також оголошення містить додаткову інформацію. Судячи із неї, гілку було конфісковано Бережанським відділом державної виконавчої служби Тернопільського району Тернопільської області.

У характеристиках лота зазначається, що це майно, конфісковане за рішенням суду: виконавчий лист по справі №593/182/2024, виданий 19.04.2024 Бережанським районним судом Тернопільської області.

На момент публікації знайшлося 15 охочих взяти участь в аукціоні, серед них троє учасників потребують підтвердження.

У мережі немає інформації про деталі справи, в межах якої відбулася конфіскація гілки.

Чим цінний граб

З матеріалів у відкритих джерелах відомо, що граб — цінне дерево з різноманітними шляхами застосування. Сировина використовується зокрема в озелененні, ландшафтному дизайні та як дрова.

Граб характеризується міцністю деревини, яка застосовується для створення різноманітних виробів. До того ж це популярний вибір для створення живоплотів та декоративних композицій.

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