Продажі кав'ярні зросли у 4 рази: у Китаї набирає популярності кава з кишками (фото)

Китайська кав’ярня створила вірусний кавовий напій, поєднавши лате зі свинячими нутрощами. Місцевий делікатес коштує 4 долари за чашку і має три рівні смаку.

Related video

Неординарну каву готують у кав’ярні в невеличкому місті Цзяньюй провінції Сичуань на південному заході Китаю. У South China Morning Post 25 червня повідомили, що одна чашка коштує 32 юані.

Напій має початковий, середній і високий рівні смаку. При цьому що вище рівень, то більш відчутним стає смак додаткового інгредієнта. Власник кав’ярні Чжан Ючі пояснив, що у містечку є популярна страва — тушкована свиняча кишка у червоному соусі. Він вирішив поєднати її з кавою, щоб просувати свій бізнес.

У кав’ярні лате поєднали з рідиною, в якій готували свинячі кишки, та шматочками варених тельбухів. Вже готові кишки купують у відомому місцевому ресторані, а відвар з них додають в каву. На одну чашку йде 6 грамів бульйону — кількість було визначено після численних тестувань.

"Ми хочемо, щоб споживачі відчули делікатність кишківника, але при цьому не хотіли б применшити смак кави. Ми сподіваємося, що більшість людей зможуть його сприйняти", — пояснив Чжан.

Фото кавового напою, який став вірусним у Китаї Фото: Baidu

З його слів, кавовий напій має солоно-солодкий смак, як у "солоного сиру". Новий делікатес набрав популярності у мережі на початку червня, і продажі одразу зросли більш ніж вчетверо. При цьому 80% клієнтів беруть саме незвичне лате з кишками.

"Я дуже люблю каву. Я бачила, як хтось рекомендував цей вид кави для кишківника, тож вирішила спробувати", — поділилась одна з клієнток.

Інший відвідувач кав’ярні описав смак кави як чудовий і припустив, що її змогли б пити навіть ті жителі півночі Китаю, які не їдять свинячі кишки. У соцмережах думки щодо неординарного напою розділилися: одним користувачам кортить його спробувати, а інші не розуміють ідеї поєднання.

Нагадаємо, у Південній Кореї працює кафе Daonsoop, в якому пропонують випити каву з видом на колючий дріт і сторожові вежі. Бізнес відкрили діти біженців з КНДР.

Популярний фуд-блогер Кармі Селлітто спробував найдорожчу каву у Великій Британії, яка коштує 265 фунтів за одну чашку. Він розповів, що офіціанти змушені носити спеціальні рукавички, коли подають каву, адже вона дуже дорога.