Продажи кофейни выросли в 4 раза: в Китае набирает популярность кофе с кишками (фото)

Китайская кофейня создала вирусный кофейный напиток, соединив латте со свиными внутренностями. Местный деликатес стоит 4 доллара за чашку и имеет три уровня вкуса.

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Неординарный кофе готовят в кафе в небольшом городе Цзяньюй провинции Сычуань на юго-западе Китая. В South China Morning Post 25 июня сообщили, что одна чашка стоит 32 юаня.

Напиток имеет начальный, средний и высокий уровни вкуса. При этом чем выше уровень, тем более ощутимым становится вкус дополнительного ингредиента. Владелец кофейни Чжан Ючи объяснил, что в городе есть популярное блюдо — тушеная свиная кишка в красном соусе. Он решил совместить его с кофе, чтобы продвигать свой бизнес.

В кафе латте соединили с жидкостью, в которой готовили свиные кишки, и кусочками вареных потрохов. Уже готовые кишки покупают в известном местном ресторане, а отвар из них добавляют в кофе. На одну чашку уходит 6 граммов бульона — количество было определено после многочисленных тестирований.

"Мы хотим, чтобы потребители почувствовали деликатность кишечника, но при этом не хотели бы умалить вкус кофе. Мы надеемся, что большинство людей смогут его воспринять", — пояснил Чжан.

Фото кофейного напитка, который стал вирусным в Китае Фото: Baidu

По его словам, кофейный напиток имеет солено-сладкий вкус, как у "соленого сыра". Новый деликатес набрал популярность в сети в начале июня, и продажи сразу выросли более чем вчетверо. При этом 80% клиентов берут именно необычное латте с кишками.

"Я очень люблю кофе. Я видела, как кто-то рекомендовал этот вид кофе для кишечника, поэтому решила попробовать", — поделилась одна из клиенток.

Другой посетитель кофейни описал вкус кофе как восхитительный и предположил, что его смогли бы пить даже те жители севера Китая, которые не едят свиные кишки. В соцсетях мнения о неординарном напитке разделились: одним пользователям не терпится его попробовать, а другие не понимают идеи сочетания.

Напомним, в Южной Корее работает кафе Daonsoop, в котором предлагают выпить кофе с видом на колючую проволоку и сторожевые башни. Бизнес открыли дети беженцев из КНДР.

Популярный фуд-блогер Карми Селлитто попробовал самый дорогой кофе в Великобритании, который стоит 265 фунтов за одну чашку. Он рассказал, что официанты вынуждены носить специальные перчатки, когда подают кофе, ведь он очень дорогой.