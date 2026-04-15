Колишній військовополонений відсудив у матері майже 4 млн грн: що відповіла жінка після рішення судді

Мати 22-річного Дмитра Панчука з Рівного, яка програла суд своєму синові і має повернути йому майже 4 млн грн, не згодна з вердиктом.

Жінка має намір подавати апеляцію, повідомляє "ТСН" із посиланням на адвокатів відповідачки. Остання не була присутня на суді, оскільки перебуває в Польщі.

"Сторона відповідача наполягає на наступному: поки триває судовий розгляд, можливо, ми прийдемо до якоїсь мирової угоди", — заявила адвокат Людмили Панчук Алла Філатова.

Своєю чергою Дмитро переконаний, що в такий спосіб просто хочуть затягнути час, щоб не віддавати гроші, які він хотів витратити на весілля і купівлю квартири.

Молодий чоловік три роки провів у полоні, і грошові кошти, належні йому, отримувала його мати. Людмила Панчук стверджувала, що витрачала їх на будинок, техніку та лікування. Вона не хотіла, щоб справа дійшла до суду.

Уже під час розгляду Дмитру надійшла пропозиція мирової угоди, мати обіцяла платити частинами. За словами воїна, йшлося про п'ять тисяч гривень на місяць. Крім того, жінка нібито обіцяла вписати його назад у будинок.

Такі умови військовослужбовця не влаштували.

Конфлікт у родині Панчуків: що відомо

Конфлікт між 22-річним Дмитром Панчуком та його матір'ю виник одразу після повернення бійця з російської неволі. За словами військового, протягом усього періоду полону — близько 32 місяців — держава нараховувала йому щомісячні виплати в розмірі 125 тисяч гривень.

Усі ці кошти отримувала його мати, однак після повернення сина вона відмовилася їх повертати. Загальна сума виплат становила близько 3,8 мільйона гривень, тоді як у позові фігурувала сума понад 4,2 мільйона гривень.

Військовий розповів, що спочатку намагався врегулювати ситуацію мирним шляхом, однак родина заперечувала реальні обсяги виплат і відмовилася йти на компроміс.

Зокрема, за його словами, близькі запевняли, що отримували лише близько 20 тисяч гривень на місяць. Лише після отримання банківських виписок Дмитро дізнався реальний обсяг нарахованих коштів.

Остаточним поштовхом до звернення до суду стало рішення матері виписати його з дому, яке Людмила пізніше назвала "імпульсивним". Саме після цього військовий вирішив відстоювати свої права в судовому порядку.

Напередодні суд зобов'язав Людмилу Панчук виплатити синові належні йому кошти — 3 894 338 гривень.