Бывший военнопленный отсудил у матери почти 4 млн грн: что ответила женщина после решения судьи

Мать 22-летнего Дмитрия Панчука из Ровно, которая проиграла суд своему сыну и должна вернуть ему почти 4 млн грн, не согласна с вердиктом.

Женщина намерена подавать апелляцию, сообщает "ТСН" со ссылкой на адвокатов ответчицы. Последняя не присутствовала на суде, поскольку находится в Польше.

"Сторона ответчика настаивает на следующем: пока идет судебное разбирательство, возможно, мы придем к какому-то мировому соглашению", — заявила адвокат Людмилы Панчук Алла Филатова.

В свою очередь Дмитрий убежден, что таким способом просто хотят затянуть время, чтобы не отдавать деньги, которые он хотел потратить на свадьбу и покупку квартиры.

Молодой человек три года провел в плену, и денежные средства, положенные ему, получала его мать. Людмила Панчук утверждала, что тратила их на дом, технику и лечение. Она не хотела, чтобы дело дошло до суда.

Відео дня

Уже во время разбирательства Дмитрию поступило предложение мирового соглашения, мать обещала платить частями. По словам воина, речь шла о пяти тысячах гривен в месяц. Кроме того, женщина якобы обещала вписать его обратно в дом.

Такие условия военнослужащего не устроили.

Конфликт в семье Панчук: что известно

Конфликт между 22-летним Дмитрием Панчуком и его матерью возник сразу после возвращения бойца из российской неволи. По словам военного, в течение всего периода плена — около 32 месяцев — государство начисляло ему ежемесячные выплаты в размере 125 тысяч гривен.

Все эти средства получала его мать, однако после возвращения сына она отказалась их возвращать. Общая сумма выплат составила около 3, 8 миллиона гривен, тогда как в иске фигурировала сумма более 4,2 миллиона гривен.

Военный рассказал, что сначала пытался урегулировать ситуацию мирным путем, однако семья отрицала реальные объемы выплат и отказалась идти на компромисс.

В частности, по его словам, близкие уверяли, что получали лишь около 20 тысяч гривен в месяц. Только после получения банковских выписок Дмитрий узнал реальный объем начисленных средств.

Окончательным толчком к обращению в суд стало решение матери выписать его из дома, которое Людмила позже назвала "импульсивным". Именно после этого военный решил отстаивать свои права в судебном порядке.

Накануне суд обязал Людмилу Панчук выплатить сыну полагающиеся ему средства — 3 894 338 гривен.