Мать присвоила 4 млн грн выплат и выписала сына-пленного из квартиры: боец обратился в суд

22-летний военный Дмитрий, который пробыл 3 года в российском плену, после возвращения узнал, что мать забрала все выплаты и выписала его из квартиры. Мирно решить вопрос не удалось, и боец обратился в суд.

О конфликте в семье военного в Ривненской области рассказывает медиа "Ривне 1". Семья Дмитрия получила более 4 млн грн, когда военный был в российской неволе, а после возвращения сын узнал, что родная мать выписала его из жилья.

Дмитрий подписал контракт с Силами обороны еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а после 24 февраля 2022 года он попал в плен, где пробыл три года.

"Я вернулся из плена и начал выяснять ситуацию относительно финансовой поддержки своей от бригады, от государства. Государство нам после плена платит 125 тысяч за каждый месяц, за то, что мы там находимся. До февраля 2025 года, в течение 32 месяцев, получала мать вместо меня все эти средства, и она отказалась мне их отдавать", — рассказал боец.

Відео дня

Дмитрий утверждает, что во время плена его семья якобы не пыталась связаться с ним.

"Я приезжаю, начинаю с ними разговаривать — и они начали врать, что получали только 20 тысяч в месяц от бригады, потом я узнал всю ситуацию, потому что попросил выписки. Я просил по-нормальному решить вопрос со средствами, они сказали: "Нет, ты никому ничего не должен, и тебе никто ничего не должен", — сказал военный.

По словам бойца, после решения матери выписать его из квартиры он обратился в суд. В иске указана сумма в 4 млн 200 тысяч грн. Дмитрий добавил, что подобные ситуации случались и у его побратимов.

"У многих женщины с любовниками сбежали за границу и забрали все средства, у кого-то так же мать забрала все средства — но они не хотят судиться. Я бы так же не судился, простил бы это все, но последней каплей было то, что меня выписали из квартиры, и такое отношение — я уже такого просто не вытерпел", — рассказал военнослужащий.

Родные военного отказались комментировать ситуацию журналистам.

"Извините, я комментарии не даю, не звоните. Я за границей, я живу за границей", — сказала мать Людмила.

Судебное разбирательство пока продолжается, а Дмитрий снова вернулся на фронт. Он надеется на справедливое решение суда, поскольку выплаченные во время его пребывания в плену деньги могли бы стать основой для будущей жизни.

Напомним, во время обмена 5 февраля из плена РФ вернулся военный Назар Далецкий, которого более 3 лет считали погибшим.

В Министерстве обороны Украины 11 февраля заверили, что семья бойца не должна возместить государству 15 млн грн помощи, полученные, когда военный считался погибшим.