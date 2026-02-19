Мати привласнила 4 млн грн виплат і виписала сина-полоненого з квартири: боєць звернувся до суду

22-річний військовий Дмитро, який пробув 3 роки в російському полоні, після повернення дізнався, що мати забрала всі виплати та виписала його з квартири. Мирно розв'язати питання не вдалося, і боєць звернувся до суду.

Про конфлікт у родині військового в Рівненській області розповідає медіа "Рівне 1". Родина Дмитра отримала понад 4 млн грн, коли військовий був у російській неволі, а після повернення син дізнався, що рідна матір виписала його з житла.

Дмитро підписав контракт з Силами оборони ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні, а після 24 лютого 2022 року він потрапив у полон, де пробув три роки.

"Я повернувся з полону та почав з'ясовувати ситуацію щодо фінансової підтримки своєї від бригади, від держави. Держава нам після полону платить 125 тисяч за кожен місяць, за те, що ми там перебуваємо. До лютого 2025 року, протягом 32 місяців, отримувала мати замість мене всі ці кошти, і вона відмовилася мені їх віддавати", — розповів боєць.

Дмитро стверджує, що під час полону його родина нібито не намагалася зв'язатися з ним.

"Я приїжджаю, починаю з ними балакати — і вони почали брехати, що отримували тільки 20 тисяч на місяць від бригади, потім я дізнався всю ситуацію, бо попросив виписки. Я просив по-нормальному розв'язати питання з коштами, вони сказали: "Ні, ти нікому нічого не винен, і тобі ніхто нічого не винен", — сказав військовий.

За словами бійця, після рішення матері виписати його з квартири він звернувся до суду. У позові зазначена сума в 4 млн 200 тисяч грн. Дмитро додав, що подібні ситуації траплялися і в його побратимів.

"Багато в кого жінки з коханцями повтікали за кордон і забрали всі кошти, в когось так само мати забрала всі кошти — але вони не хочуть судитися. Я б так само не судився, пробачив би це все, але останньою краплею було те, що мене виписали з квартири, і таке ставлення — я вже такого просто не витерпів", — розповів військовослужбовець.

Рідні військового відмовилися коментувати ситуацію журналістам.

"Вибачте, я коментарі не даю, не дзвоніть. Я за кордоном, я живу за кордоном", — сказала мати Людмила.

Судовий розгляд наразі триває, а Дмитро знову повернувся на фронт. Він сподівається на справедливе рішення суду, оскільки виплачені під час його перебування в полоні гроші могли б стати підвалиною для майбутнього життя.

Нагадаємо, під час обміну 5 лютого з полону РФ повернувся військовий Назар Далецький, якого понад 3 роки вважали загиблим.

В Міністерстві оборони України 11 лютого запевнили, що родина бійця не має відшкодувати державі 15 млн грн допомоги, отримані, коли військовий вважався загиблим.