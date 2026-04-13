Военный отсудил почти 4 млн грн, которые его мать присвоила, пока он был в плену, — СМИ

В Ривном военный, который провел три года в российском плену, через суд добился возврата средств, выплаченных ему государством во время неволи. Речь идет о почти четырех миллионах гривен, которые получала его мать, но отказалась отдать после возвращения сына.

Как сообщает корреспондент издания ТСН из зала суда, основным акцентом в деле стало решение в пользу военнослужащего, который отсудил у матери значительную сумму денежного обеспечения, начисленного ему за время пребывания в плену.

"Уже во время заседания мать заявила о готовности к "мирному соглашению". Будет ли подавать мать апелляцию — пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между 22-летним Дмитрием Панчуком и его матерью возник сразу после возвращения бойца из российской неволи. По словам военного, в течение всего периода плена — около 32 месяцев — государство начисляло ему ежемесячные выплаты в размере 125 тысяч гривен. Все эти средства получала его мать, однако после возвращения сына она отказалась их возвращать. Общая сумма выплат составила около 3 миллионов 800 тысяч гривен, тогда как в иске фигурировала сумма более 4,2 миллиона гривен.

Военный рассказал, что сначала пытался урегулировать ситуацию мирным путем, однако семья отрицала реальные объемы выплат и отказалась идти на компромисс. В частности, по его словам, близкие уверяли, что получали лишь около 20 тысяч гривен в месяц. Только после получения банковских выписок Дмитрий узнал реальный объем начисленных средств.

Окончательным толчком к обращению в суд стало решение матери выписать его из квартиры. Именно после этого военный решил отстаивать свои права в судебном порядке. Во время одного из заседаний мать заявила о готовности заключить мировое соглашение, однако пока неизвестно, будет ли она подавать апелляцию на решение суда.

Кроме того, Дмитрий отметил, что подобные случаи нередки среди его собратьев, однако не все решаются обращаться в суд. Несмотря на сложную ситуацию, после возвращения из плена он снова отправился на фронт и надеется, что отсуженные средства помогут ему в дальнейшей жизни.

Напомним, что в феврале в 2025 году из плена был освобожден военнослужащий Назар Далецкий родом из Львовщины, который более трех лет считался погибшим.

Впоследствии, представитель омбудсмена на Львовщине заявил, что семью могут заставить вернуть государственные выплаты за его смерть. Однако в Министерстве обороны Украины объяснили, что в этом нет необходимости.

Также Фокус писал, что в Министерстве внутренних дел Украины провели проверку ДНК-экспертизы, которая, по предварительным данным, подтвердила гибель военного Назара Далецкого. В МВД отметили, что во время проведения экспертизы ошибок выявлено не было.