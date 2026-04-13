Військовий відсудив майже 4 млн грн, які його мати привласнила, поки він був у полоні, — ЗМІ

У Рівному військовий, який провів три роки в російському полоні, через суд домігся повернення коштів, виплачених йому державою під час неволі. Йдеться про майже чотири мільйони гривень, які отримувала його мати, але відмовилася віддати після повернення сина.

Як повідомляє кореспондентка видання ТСН із зали суду, основним акцентом у справі стало рішення на користь військовослужбовця, який відсудив у матері значну суму грошового забезпечення, нарахованого йому за час перебування в полоні.

"Вже під час засідання мати заявила про готовність до "мирної угоди". Чи подаватиме мати апеляцію — наразі невідомо", — йдетсья в дописі.

Нагадаємо, що конфлікт між 22-річним Дмитром Панчуком та його матір’ю виник одразу після повернення бійця з російської неволі. За словами військового, протягом усього періоду полону — близько 32 місяців — держава нараховувала йому щомісячні виплати у розмірі 125 тисяч гривень. Усі ці кошти отримувала його мати, однак після повернення сина вона відмовилася їх повертати. Загальна сума виплат склала близько 3 мільйонів 800 тисяч гривень, тоді як у позові фігурувала сума понад 4,2 мільйона гривень.

Військовий розповів, що спершу намагався врегулювати ситуацію мирним шляхом, однак родина заперечувала реальні обсяги виплат і відмовилася йти на компроміс. Зокрема, за його словами, близькі запевняли, що отримували лише близько 20 тисяч гривень на місяць. Лише після отримання банківських виписок Дмитро дізнався реальний обсяг нарахованих коштів.

Остаточним поштовхом до звернення в суд стало рішення матері виписати його з квартири. Саме після цього військовий вирішив відстоювати свої права у судовому порядку. Під час одного із засідань мати заявила про готовність укласти мирову угоду, однак наразі невідомо, чи подаватиме вона апеляцію на рішення суду.

Крім того, Дмитро зазначив, що подібні випадки непоодинокі серед його побратимів, однак не всі наважуються звертатися до суду. Попри складну ситуацію, після повернення з полону він знову вирушив на фронт і сподівається, що відсуджені кошти допоможуть йому у подальшому житті.

Нагадаємо, що в лютому у 2025 році з полону був звільнений військовослужбовець Назар Далецький родом із Львівщини, який понад три роки вважався загиблим.

Згодом, представник омбудсмена на Львівщині заявив, що родину можуть змусити повернути державні виплати а його смерть. Однак у Міністерстві оборони України пояснили, що у цьому немає потреби.

Також Фокус писав, що в Міністерстві внутрішніх справ України провели перевірку ДНК-експертизи, яка, за попередніми даними, підтвердила загибель військового Назара Далецького. У МВС зазначили, що під час проведення експертизи помилок виявлено не було.