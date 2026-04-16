Поїзд "Івано-Франківськ — Черкаси" екстрено зупинили у Фастові: у вагоні УЗ народилася дитина

Поїзд №44 сполученням "Івано-Франківськ — Черкаси" здійснив позапланову зупинку у Фастові Київської області.

Однак це сталося не через загрозу обстрілів, а через набагато приємнішу причину: в одному з вагонів у жінки почалися пологи, повідомляє "Укрзалізниця".

Уже за три хвилини після зупинки поїзда команда парамедиків, які чекали на пероні після попередження начальника поїзда, прийняла з 12-го вагона щасливу сім'ю з новонародженим пасажиром.

За інформацією залізничників, хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну медичну допомогу матері. На момент передачі матері та хлопчика медикам їхній стан був задовільним.

"Прийомів на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюкові рости здоровим і якнайшвидше повернутися в наші дитячі вагони — зустрінемо вже як свого", — запевнили в УЗ.

Відео дня

