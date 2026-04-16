Поезд "Ивано-Франковск — Черкассы" экстренно остановили в Фастове: в вагоне УЗ родился ребенок

Поезд №44 сообщением "Ивано-Франковск – Черкассы" совершил внеплановую остановку в Фастове Киевской области.

Однако это произошло не из-за угрозы обстрелов, а по гораздо более приятной причине: в одно из вагонов у женщины начались роды, сообщает "Укрзалізниця".

Уже через три минуты после остановки поезда команда парамедиков, ожидавших на перроне после предупреждения начальника поезда, приняла из 12-го вагона счастливую семью с новорожденным пассажиром.

По информации железнодорожников, мальчик родился перед самым прибытием в Фастов. Поездная бригада вместе с пассажирами оказывала необходимую медицинскую помощь матери. На момент передачи матери и мальчика медикам их состояние было удовлетворительным.

"Примет на такой случай много, но мы просто пожелаем малышу расти здоровым и как можно быстрее вернуться в наши детские вагоны – встретим уже как своего", – заверили в УЗ.

