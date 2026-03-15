"Боялась такого развития событий": украинская спортсменка рассказала о сложных родах (фото)

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась личной историей рождения дочери. Спортсменка призналась, что роды оказались значительно сложнее, чем она ожидала, и завершились экстренным кесаревым сечением.

По словам Бех-Романчук, в конце беременности ее больше всего волновало, сможет ли она вовремя понять, что начались роды. Во время последнего осмотра врач не видел никаких признаков скорого рождения ребенка, поэтому спортсменка была убеждена, что еще некоторое время останется беременной. О своем опыте она рассказала спустя месяц после появления малыша в Instagram.

Неожиданно ночью она проснулась из-за странных ощущений в животе. Сначала подумала, что это реакция на десерт — накануне ей впервые за всю беременность сильно захотелось сладкого, и любимый привез ей тирамису. Однако со временем она поняла, что боль появляется с регулярными интервалами, и начала фиксировать время между схватками.

Відео дня

Когда схватки усилились, в шесть утра супруги решили ехать в роддом. Бех-Романчук призналась, что испытывала страх, но одновременно и сильное волнение в ожидании рождения дочери.

Марина Бех-Романчук родила ребенка с помощью кесарева сечения Фото: Instagram

Впрочем, после длительных и безрезультатных попыток врачи вечером приняли решение провести кесарево сечение. Спортсменка призналась, что это стало для нее большим стрессом, ведь она очень хотела родить самостоятельно и боялась именно такого сценария.

"Я была ужасно напугана, потому что очень хотела родить самостоятельно и боялась именно такого развития событий... Мне казалось, что это какой-то страшный сон... В 19:40 на свет появилась наша Соня... Ночь я провела в реанимации, ужасно устала и совсем не могла спать", — рассказала Марина.

По словам спортсменки, ее опыт доказывает, что роды почти невозможно предсказать или спланировать заранее.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

