"Боялася такого розвитку подій": українська спортсменка розповіла про складні пологи (фото)

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася особистою історією народження доньки. Спортсменка зізналася, що пологи виявилися значно складнішими, ніж вона очікувала, і завершилися екстреним кесаревим розтином.

За словами Бех-Романчук, наприкінці вагітності її найбільше хвилювало, чи зможе вона вчасно зрозуміти, що почалися пологи. Під час останнього огляду лікар не бачив жодних ознак швидкого народження дитини, тому спортсменка була переконана, що ще певний час залишиться вагітною. Про свій досвід вона розповіла через місяць після появи малюка в Instagram.

Несподівано вночі вона прокинулася через дивні відчуття в животі. Спочатку подумала, що це реакція на десерт — напередодні їй вперше за всю вагітність сильно захотілося солодкого, і коханий привіз їй тірамісу. Однак згодом вона зрозуміла, що біль з’являється з регулярними інтервалами, і почала фіксувати час між переймами.

Коли перейми посилилися, о шостій ранку подружжя вирішило їхати до пологового будинку. Бех-Романчук зізналася, що відчувала страх, але водночас і сильне хвилювання в очікуванні народження доньки.

Марина Бех-Романчук народила дитину з допомогою кесаревого розтину Фото: Instagram

Втім, після тривалих і безрезультатних спроб лікарі ввечері ухвалили рішення провести кесарів розтин. Спортсменка зізналася, що це стало для неї великим стресом, адже вона дуже хотіла народити самостійно і боялася саме такого сценарію.

"Я була жахливо налякана, тому що дуже хотіла народити самостійно і боялася саме такого розвитку подій... Мені здавалося, що це якийсь страшний сон... О 19:40 на світ з'явилася наша Соня... Ніч я провела в реанімації, страшенно втомилася і зовсім не могла спати", — розповіла Марина.

За словами спортсменки, її досвід доводить, що пологи майже неможливо передбачити або спланувати заздалегідь.

