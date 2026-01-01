Колишній український міністр стане батьком вчетверте: що відомо (фото)

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян і відома дизайнерка Світлана Бевза поділилися радісною новиною в перший день нового року. У подружжя у 2026 народиться третя дитина.

1-го січня 43-річна Світлана опублікувала в Instagram фото з родиною, на яких продемонструвала круглий животик у червоній сукні, позуючи біля ялинки.

Бевза та Омелян знову стануть батьками

Для 46-річного Володимира Омеляна дитина стане вже четвертою, адже від першого шлюбу в нього є син Северин, який уже сам будує свою родину, адже нещодавно одружився у Відні.

"У 2026 ось так", — лаконічно написала Світлана.

А в коментарях пару активно почали вітати друзі, колеги та прихильники.

Світлана Бевза вагітна Фото: Instagram

"Батьки знову молоді. Дякую Тобі за все", — звернувся до дружини Володимир Омелян.

Бевза та Омелян з дітьми Фото: Instagram

Діти Володимира Омеляна

У шлюбі зі Світланою Бевзою в колишнього міністра України народилося двоє дітей — син Марк у 2014 і дочка Анна у 2018. Двоє спадкоємців пари зʼявилося на світ у США.

Наразі дизайнерка з дітьми живе у Великій Британії, тому, ймовірно, третя дитина народиться також там.

Як відомо, Омелян на початку повномасштабного вторгнення долучився добровольцем до лав ЗСУ. Навесні минулого року він повідомив, що після поранення через стан здоров'я був звільнений з військової служби.

