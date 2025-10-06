Син колишнього українського міністра Омеляна одружився у Відні (фото)

Старший син ексміністра інфраструктури України та військового Володимира Омеляна від першого шлюбу, Северин Омелян одружився. Церемонія пройшла у Відні, де наречений живе останні роки.

Related video

Кадрами з весілля поділилася дружина Омеляна-старшого, дизайнерка Світлана Бевза у своєму Instagram. Вона показала молодят з їхнього закордонного весілля, що відбулося у столиці Австрії, де навчався і наразі живе Северин.

Більше подробиць про молодят Світлана Бевза не стала розкривати.

"Так хочеться, щоб молоді подружжя свідомих українців жили в мирному світі. Щасливої долі вам", — написала дизайнерка.

Син Володимира Омеляна одружився Фото: Svitlana Bevza/Instagram

Зокрема, дружина колишнього міністра зізналася, що в Австрії наразі активно тестують сирени: "Вчора з чоловіком у Відні відвідали чудесне весілля Северина. Многая літа молодятам! Тим часом Відень проводить учбові сирени. Сигнали лунають містом, сирени в усіх телефонах".

Світлана Бевза Фото: Svitlana Bevza/Instagram

Як відомо, Володимир Омелян на початку повномасштабного вторгнення долучився добровольцем до лав ЗСУ. Навесні цього року він повідомив, що після поранення через стан здоров'я був звільнений з військової служби у відставку.

У шлюбі зі Світланою Бевзою у колишнього міністра народилося ще двоє дітей — син Марк і дочка Анна. Щодо Северина, то його акаунт в Instagram закритий. У біо сторінки — посилання на благодійний фонд "Повернись живим" та прапори України.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Віталіна Горбова з Києва розповіла неприємну історію, як гість на весіллі прибрав до рук конверти з грошима.

61-річний канадський актор Кіану Рівз та 52-річна художниця Олександра Грант таємно одружилися під час поїздки до Європи.

Крім того, акторка і співачка Селена Гомес вийшла заміж за продюсера й автора пісень Бенні Бланко.