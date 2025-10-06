Сын бывшего украинского министра Омеляна женился в Вене (фото)

Старший сын экс-министра инфраструктуры Украины и военного Владимира Омеляна от первого брака, Северин Омелян женился. Церемония прошла в Вене, где жених живет последние годы.

Related video

Кадрами со свадьбы поделилась жена Омеляна-старшего, дизайнерша Светлана Бевза в своем Instagram. Она показала молодоженов с их зарубежной свадьбы, состоявшейся в столице Австрии, где учился и сейчас живет Северин.

Больше подробностей о молодоженах Светлана Бевза не стала раскрывать.

"Так хочется, чтобы молодые супруги сознательных украинцев жили в мирном мире. Счастливой судьбы вам", — написала дизайнерша.

Сын Владимира Омеляна женился Фото: Svitlana Bevza/Instagram

В частности, жена бывшего министра призналась, что в Австрии сейчас активно тестируют сирены: "Вчера с мужем в Вене посетили чудесную свадьбу Северина. Многая лета молодоженам!" Тем временем Вена проводит учебные сирены. Сигналы раздаются по городу, сирены во всех телефонах".

Светлана Бевза Фото: Svitlana Bevza/Instagram

Как известно, Владимир Омелян в начале полномасштабного вторжения присоединился добровольцем в ряды ВСУ. Весной этого года он сообщил, что после ранения по состоянию здоровья был уволен с военной службы в отставку.

В браке со Светланой Бевзой у бывшего министра родилось еще двое детей — сын Марк и дочь Анна. Что касается Северина, то его аккаунт в Instagram закрыт. В био страницы — ссылки на благотворительный фонд "Вернись живым" и флаги Украины.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Виталина Горбова из Киева рассказала неприятную историю, как гость на свадьбе прибрал к рукам конверты с деньгами.

61-летний канадский актер Киану Ривз и 52-летняя художница Александра Грант тайно поженились во время поездки в Европу.

Кроме того, актриса и певица Селена Гомес вышла замуж за продюсера и автора песен Бенни Бланко.