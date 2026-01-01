Бывший украинский министр станет отцом в четвертый раз: что известно (фото)
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и известная дизайнер Светлана Бевза поделились радостной новостью в первый день нового года. У супругов в 2026 родится третий ребенок.
1-го января 43-летняя Светлана опубликовала в Instagram фото с семьей, на которых продемонстрировала круглый животик в красном платье, позируя возле елки.
Бевза и Омелян снова станут родителями
Для 46-летнего Владимира Омеляна ребенок станет уже четвертым, ведь от первого брака у него есть сын Северин, который уже сам строит свою семью, ведь недавно женился в Вене.
"В 2026 вот так", — лаконично написала Светлана.
А в комментариях пару активно начали поздравлять друзья, коллеги и поклонники.
"Родители снова молодые. Спасибо Тебе за все", — обратился к жене Владимир Омелян.
Дети Владимира Емельяна
В браке со Светланой Бевзой у бывшего министра Украины родилось двое детей — сын Марк в 2014 и дочь Анна в 2018. Двое наследников пары появилось на свет в США.
Сейчас дизайнер с детьми живет в Великобритании, поэтому, вероятно, третий ребенок родится также там.
Как известно, Омелян в начале полномасштабного вторжения присоединился добровольцем в ряды ВСУ. Весной прошлого года он сообщил, что после ранения по состоянию здоровья был уволен с военной службы.
