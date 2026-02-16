Відома спортсменка вперше стала мамою: як назвали дитину (фото)

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася радісною новиною після народження первістка. Спортсменка вперше показала донечку та розкрила її ім’я, яке обрала разом із чоловіком Михайлом Романчуком.

Призерка світових і європейських першостей опублікувала в Instagram ніжне відео з новонародженою. На кадрах маля лежить у рожевому боді, однак обличчя дитини батьки вирішили поки не показувати публіці. Водночас Марина розсекретила, як назвали дівчинку.

"Наша безмежна любов. Бех-Романчук Соня Михайлівна", – підписала кадри Марина.

Спортсменка також звернулася до підписників зі словами вдячності за теплі побажання, які родина отримала після появи донечки.

"Щиро дякуємо від нашої сім'ї за сотні привітань. Я намагатимусь всім відповісти", — зазначила новоспечена матуся.

Марина Бех-Романчук народила донечку Фото: Instagram

