"Тепер батьки": у військового та автора відомого каналу на YouTube народився первісток (фото)

Популярний YouTube-блогер Тайлер Андерсон опублікував у своїх соцмережах зворушливу світлину. Він повідомив, що в нього народилася перша дитина.

32-річний Олексій Шкробинець, якого багато хто знає під псевдонімом Тайлер Андерсон та за його YouTube-каналом Geek Journal, повідомив про народження дитини. Радісну новину він оприлюднив 1 жовтня на своїй сторінці в соцмережі X.

Наразі Шкробинець не розкрив ім’я та стать малюка. Він лише опублікував миле фото — ручку новонародженого.

"Ми з Юліаною тепер батьки", — коротко написав військовий.

Олексій Шкробинець 1 жовтня став батьком Фото: X (Twitter)

У коментарях під дописом підписники та друзі масово вітають Олексія та його дружину Юліану з поповненням у родині.

Що відомо про Олексія Шкробинця

YouTube-канал Geek Journal з’явився у 2012 році завдяки Олексію Шкробинцю. На платформі він здобув популярність завдяки оглядам українських та світових фільмів, а також новинам зі світу кіно. Зараз на канал підписані понад 300 тисяч користувачів.

У квітні 2024 року Олексій оголосив, що приєднався до лав Збройних сил України.

Військовий Олексій Шкробинець Фото: Instagram

У вересні того ж року стало відомо, що блогер одружився. Його дружина Юліана також була залучена до створення та розвитку Geek Journal.

