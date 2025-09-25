37-річна Ріанна стала мамою донечки: зірка поділилася фото з новонародженою

У Ріанни та її партнера Ракіма Маєрса, більш відомого як A$AP Rocky, народилася донечка 13 вересня. Співачка повідомила публіку про чудову новину тільки через 1,5 тижні після народження третьої дитини.

Барбадоська суперзірка, яка має у своєму доробку чимало премій Grammy та нагород Billboard Music Awards, 25 вересня повідомила, що знову стала мамою. Співачка поділилася радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

Ріанна зізналася, що донька з’явилася на світ ще 13 вересня, проте розповіла про це лише тепер. Артистка також оприлюднила перше фото з малечею та розкрила її ім’я.

Ріанна стала мамою донечки Фото: Instagram

"Рокі Айріш Маєрс. 13 вересня 2025", — підписала Ріанна знімок, де тримає немовля на руках.

Ріанна народила дівчинку Фото: Instagram

Сім'я Ріанни

Зірка вже тривалий час перебуває у стосунках із репером A$AP Rocky. У пари є ще двоє дітей: син Різа Ателстон Майєрс, який народився у 2022 році, та донька Райот Роуз Майєрс, яка з’явилася на світ у 2023-му.

Ріанна з дітьми Фото: Instagram Ріанна і A$AP Rocky Фото: Instagram

