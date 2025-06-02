"Розбиває серце": як вагітна втретє Ріанна переживає смерть батька

Американська співачка Ріанна, яка зараз вагітна третьою дитиною, важко переживає раптову втрату свого батька Рональда Фенті.

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Про це пише Daily Mail.

Хоча у співачки та її тата були складні стосунки, смерть важко вплинула на вагітну Рірі (уроджену Робін Ріанну Фенті).

"У Робін були дуже складні стосунки з батьком протягом багатьох років, але його смерть вдарила по ній, як купа цегли. Вагітність та вирішення юридичних проблем ASAP (бойфренд зірки, — Ред.) були для неї емоційними американськими гірками останні кілька місяців, і до всього цього її батько захворів, і це почало ставати занадто", — додало джерело.

Батько Ріанни Фото: Getty Images

Інсайдер додав: "Хоча ти усвідомлюєш, що щось подібне відбувається, це все одно абсолютно розбиває серце, і саме в такому стані вона зараз перебуває".

Джерело також зазначило, що Ріанна "пробачила свого батька".

"Але вона відчуває біль, особливо будучи матір'ю, і існує ймовірність того, що її діти втратили б батька через в'язницю кілька місяців тому, вона відчуває, наскільки важлива сім'я. Це займе багато часу, а можливо, навіть вічність, щоб подолати. Сумний час у її світі зараз", — вважає інсайдер.

Помер батько Ріанни

Рональд Фенті пішов із життя 31 травня в Лос-Анджелесі. Офіційна причина смерті батька Рірі досі невідома. Втім, є інформація, що чоловік помер після "короткочасної хвороби".

Відомо, що незадовго до смерті брат співачки Раджад Фенті відвідував батька у лікарні. Вважається, що сама Ріанна також була в машині, але на фотографіях папараці її не видно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

у Ріанни були складні стосунки з батьком. Доходило навіть до судових позовів.

бойфренду Ріанни A$AP Rocky загрожували 24 роки у в'язниці. Співачка була присутня на кожному засіданні і, почувши вердикт, розридалася.

Крім того, Ріанна зʼявилася на церемонії вручення премії Footwear News Achievement Awards 2024.