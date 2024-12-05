Ріанна в шикарній білій сукні вийшла на червону доріжку зі своїм бойфрендом (фото)

Співачка підкорила присутніх шикарним вбранням. Ріанна вийшла на червону доріжку зі своїм коханим A$AP Rocky.

36-річна барбадоська співачка Ріанна продемонструвала гламурний образ на зірковій церемонії вручення премії Footwear News Achievement Awards 2024, що відбулася в середу ввечері в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Дев'ятиразова володарка премії на заході сяяла в білій відвертій сукні з довгими рукавами, глибоким вирізом і комірцем. Сукня зі сміливим розрізом спереду і довгим шлейфом вигідно підкреслила її струнку фігуру. Свій елегантний образ зірка доповнила білими босоніжками з ремінцями на високих підборах. Ріанна вклала своє темне волосся у високу зачіску з прямим чубчиком і нанесла вечірній макіяж, підкресливши очі мерехтливими тінями, чорною підводкою і накладними віями, а губи нафарбувала глянцевою рожевою помадою. Із прикрас на виконавиці хіта "SOS" було шикарне кольє, всипане діамантами і перлами, сережки і кілька каблучок.

Співачки Ріанна Фото: Getty Images

Компанію чарівній мільярдерці склав її 35-річний бойфренд A$AP Rocky. Репер обрав повсякденний стиль для зоряної ночі: чорну куртку-бомбер з коміром з овчини і чорні штани. Виконавець хіта Praise The Lord доповнив образ коричневим шкіряним ременем з яскравою срібною пряжкою "LORE". Знаменита голлівудська пара, у якої двоє маленьких синів, із задоволенням позувала перед камерами.

Раніше, 3 грудня, Фокус писав про те, що Ріанна в хутряному капелюсі та відвертій сукні відвідала церемонію Fashion Awards 2024.