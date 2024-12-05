Рианна в шикарном белом платье вышла на красную дорожку со своим бойфрендом (фото)

Певица покорила присутствующих шикарным нарядом. Рианна вышла на красную дорожку со своим возлюбленным A$AP Rocky.

36-летняя барбадосская певица Рианна продемонстрировала гламурный образ на звездной церемонии вручения премии Footwear News Achievement Awards 2024, которая состоялась в среду вечером в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

Девятикратная обладательница премии на мероприятии блистала в белом облегающем платье с длинными рукавами, глубоким вырезом и воротником. Платье со смелым разрезом спереди и длинным шлейфом выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру. Свой элегантный образ звезда дополнила белыми босоножками с ремешками на высоких каблуках. Рианна уложила свои темные волосы в высокую прическу с прямой челкой и нанесла вечерний макияж, подчеркнув глаза мерцающими тенями, черной подводкой и накладными ресницами, а губы накрасила глянцевой розовой помадой. Из украшений на исполнительнице хита "SOS" было шикарное колье, усыпанное бриллиантами и жемчугом, серьги и несколько колец.

Певицы Рианна Фото: Getty Images

Компанию очаровательной миллиардерше составил ее 35-летний бойфренд A$AP Rocky. Рэпер выбрал повседневный стиль для звездной ночи: черную куртку-бомбер с воротником из овчины и черные брюки. Исполнитель хита Praise The Lord дополнил образ коричневым кожаным ремнем с яркой серебряной пряжкой "LORE". Знаменитая голливудская пара, у которой двое маленьких сыновей, с удовольствием позировала перед камерами.

Ранее, 3 декабря, Фокус писал о том, что Рианна в меховой шляпе и откровенном платье посетила церемонию Fashion Awards 2024.