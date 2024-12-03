В меховой шляпе и откровенном платье: Рианна посетила церемонию Fashion Awards 2024 (фото)

Певица покорила присутствующих шикарным нарядом. Рианна вышла на красную дорожку со своим возлюбленным A$AP Rocky.

36-летняя барбадосская певица Рианна продемонстрировала гламурный образ на церемонии вручения премии Fashion Awards 2024, которая состоялась в понедельник вечером в Королевском Альберт-холле, сообщает Daily Mail.

Звезда появилась в компании своего бойфренда и отца ее детей A$AP Rocky. Пара с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке звездного мероприятия. Рианна привлекла к себе внимание черным платьем с откровенным вырезом в области декольте, поверх которого она надела ярко-голубую шубу из искусственного меха и соответствующую меховую шляпу с огромными полями. Исполнительница хита "SOS" дополнила образ парой черных кожаных вечерних перчаток выше локтя и шикарной маленькой сумочкой. Из украшений на ней были красивые серьги и несколько многослойных бриллиантовых ожерелий.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Ее бойфренд A$AP выглядел стильно в темно-синем костюме и красном галстуке, готовясь выйти на сцену, чтобы получить награду в номинации "Культурный новатор".

Премия Fashion Awards от ювелирного бренда Pandora объединяет мировое модное сообщество в Лондоне, чтобы поощрять как лидеров мира моды, так и начинающих талантливых молодых людей. В этом году на кону были 15 наград, в том числе "Дизайнер года", "Модель года", "Британский дизайнер мужской одежды года" и "Британский дизайнер женской одежды года". Номинантами в категории "Дизайнер года" стали Джон Гальяно, Миучча Прада, Джонатан Андерсон, Чемена Камали, Питер Мюльер и Рик Оуэнс.

Ранее, 2 сентября, Фокус писал о том, что Рианна вместо Шарлиз Терон появилась в новом кампейне J'adore Dior.