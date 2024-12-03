У хутряному капелюсі та відвертій сукні: Ріанна відвідала церемонію Fashion Awards 2024 (фото)

Співачка підкорила присутніх шикарним вбранням. Ріанна вийшла на червону доріжку зі своїм коханим A$AP Rocky.

36-річна барбадоська співачка Ріанна продемонструвала гламурний образ на церемонії вручення премії Fashion Awards 2024, яка відбулася в понеділок увечері в Королівському Альберт-голі, повідомляє Daily Mail.

Зірка з'явилася в компанії свого бойфренда і батька її дітей A$AP Rocky. Пара із задоволенням позувала фотографам на червоній доріжці зіркового заходу. Ріанна привернула до себе увагу чорною сукнею з відвертим вирізом у ділянці декольте, поверх якої вона вдягнула яскраво-блакитну шубу зі штучного хутра та відповідний хутряний капелюх із величезними крисами. Виконавиця хіта "SOS" доповнила образ парою чорних шкіряних вечірніх рукавичок вище ліктя і шикарною маленькою сумочкою. Із прикрас на ній були красиві сережки і кілька багатошарових діамантових намист.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images

Її бойфренд A$AP мав стильний вигляд у темно-синьому костюмі та червоній краватці, готуючись вийти на сцену, щоб отримати нагороду в номінації "Культурний новатор".

Премія Fashion Awards від ювелірного бренду Pandora об'єднує світову модну спільноту в Лондоні, щоб заохочувати як лідерів світу моди, так і талановитих молодих людей-початківців. Цього року на кону були 15 нагород, зокрема "Дизайнер року", "Модель року", "Британський дизайнер чоловічого одягу року" і "Британський дизайнер жіночого одягу року". Номінантами в категорії "Дизайнер року" стали Джон Гальяно, Міучча Прада, Джонатан Андерсон, Чемена Камалі, Пітер Мюльєр і Рік Оуенс.

Раніше, 2 вересня, Фокус писав про те, що Ріанна замість Шарліз Терон з'явилася в новому кампейні J'adore Dior.