Помер батько Ріанни: що відомо про їхні складні стосунки (фото)

У родині американської співачки Ріанни сталося горе. Батько знаменитості Рональд Фенті помер у віці 70 років.

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Про це пише Page Six.

Чоловік пішов із життя вранці в суботу, 31 травня, в Лос-Анджелесі. Офіційна причина смерті батька Ріанни наразі невідома. Втім, є інформація, що він помер після "короткочасної хвороби".

Джерела повідомили радіостанції з Барбадосу, що члени родини зібралися в Каліфорнії, щоб вшанувати його пам'ять та попрощатися.

Відомо, що незадовго до смерті брат Рірі Раджад Фенті відвідував батька у лікарні. Вважається, що співачка також була в машині, але на фотографіях папараці її не видно.

Рональд Фенті Фото: Getty Images

Сама Ріанна, яка якраз вагітна третьою дитиною, новини наразі не коментувала.

Помер батько Ріанни: що відомо про їхні стосунки

У Ріанни, яка народилася як Робін Ріанна Фенті, та її батька були складні стосунки протягом багатьох років.

Ріанна з батьком

Повідомляється, що покійний боровся з алкогольною та наркотичною залежністю, що спричиняло конфлікти між ними. Рональд також розлучився з матір'ю Ріанни, Монікою Брейтвейт, коли співачці було 14 років.

Судовий конфлікт

У 2019 році Ріанна подала до суду на батька та його бізнес-партнера Мозеса Перкінса, звинувативши їх у неправомірному використанні її імені та бренду Fenty для просування компанії Fenty Entertainment. Вона стверджувала, що ті намагалися організувати концерти від її імені без дозволу, зокрема уклали угоду на $15 мільйонів за 15 шоу в Латинській Америці.

У 2021 році знаменитість відкликала позов, імовірно, досягнувши позасудового врегулювання.

Відновлення стосунків

Попри минулі конфлікти, Рірі підтримувала зв'язок з батьком. Коли у 2020 році той захворів на COVID-19, донька надіслала йому апарат для штучної вентиляції легень та щодня телефонувала.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ріанна народжувала синів у перлах та сонцезахисних окулярах.

Ріанна продемонструвала гламурний образ на зірковій церемонії вручення премії Footwear News Achievement Awards 2024.

Крім того, бойфренду Ріанни A$AP Rocky загрожували 24 роки у в'язниці. Співачка була присутня на кожному засіданні і, почувши вердикт, буквально розридалася.