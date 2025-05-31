Умер отец Рианны: что известно об их сложных отношениях (фото)

В семье американской певицы Рианны произошло горе. Отец знаменитости Рональд Фенти скончался в возрасте 70 лет.

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Об этом пишет Page Six.

Мужчина ушел из жизни утром в субботу, 31 мая, в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти отца Рианны пока неизвестна. Впрочем, есть информация, что он умер после "кратковременной болезни".

Источники сообщили радиостанции с Барбадоса, что члены семьи собрались в Калифорнии, чтобы почтить его память и попрощаться.

Известно, что незадолго до смерти брат Рири Раджад Фенти навещал отца в больнице. Считается, что певица также была в машине, но на фотографиях папарацци ее не видно.

Рональд Фенти Фото: Getty Images

Сама Рианна, которая как раз беременна третьим ребенком, новости пока не комментировала.

Умер отец Рианны: что известно об их отношениях

У Рианны, которая родилась как Робин Рианна Фенти, и ее отца были сложные отношения на протяжении многих лет.

Рианна с отцом

Сообщается, что покойный боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, что вызывало конфликты между ними. Рональд также развелся с матерью Рианны, Моникой Брейтвейт, когда певице было 14 лет.

Судебный конфликт

В 2019 году Рианна подала в суд на отца и его бизнес-партнера Мозеса Перкинса, обвинив их в неправомерном использовании ее имени и бренда Fenty для продвижения компании Fenty Entertainment. Она утверждала, что те пытались организовать концерты от ее имени без разрешения, в частности заключили сделку на $15 миллионов за 15 шоу в Латинской Америке.

В 2021 году знаменитость отозвала иск, предположительно, достигнув внесудебного урегулирования.

Восстановление отношений

Несмотря на прошлые конфликты, Рири поддерживала связь с отцом. Когда в 2020 году тот заболел COVID-19, дочь прислала ему аппарат для искусственной вентиляции легких и ежедневно звонила.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Рианна рожала сыновей в жемчуге и солнцезащитных очках.

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Кроме того, бойфренду Рианны A$AP Rocky грозили 24 года в тюрьме. Певица присутствовала на каждом заседании и, услышав вердикт, буквально разрыдалась.