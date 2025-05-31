Умер отец Рианны: что известно об их сложных отношениях (фото)
В семье американской певицы Рианны произошло горе. Отец знаменитости Рональд Фенти скончался в возрасте 70 лет.
Об этом пишет Page Six.
Мужчина ушел из жизни утром в субботу, 31 мая, в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти отца Рианны пока неизвестна. Впрочем, есть информация, что он умер после "кратковременной болезни".
Источники сообщили радиостанции с Барбадоса, что члены семьи собрались в Калифорнии, чтобы почтить его память и попрощаться.
Известно, что незадолго до смерти брат Рири Раджад Фенти навещал отца в больнице. Считается, что певица также была в машине, но на фотографиях папарацци ее не видно.
Сама Рианна, которая как раз беременна третьим ребенком, новости пока не комментировала.
Умер отец Рианны: что известно об их отношениях
У Рианны, которая родилась как Робин Рианна Фенти, и ее отца были сложные отношения на протяжении многих лет.
Сообщается, что покойный боролся с алкогольной и наркотической зависимостью, что вызывало конфликты между ними. Рональд также развелся с матерью Рианны, Моникой Брейтвейт, когда певице было 14 лет.
Судебный конфликт
В 2019 году Рианна подала в суд на отца и его бизнес-партнера Мозеса Перкинса, обвинив их в неправомерном использовании ее имени и бренда Fenty для продвижения компании Fenty Entertainment. Она утверждала, что те пытались организовать концерты от ее имени без разрешения, в частности заключили сделку на $15 миллионов за 15 шоу в Латинской Америке.
В 2021 году знаменитость отозвала иск, предположительно, достигнув внесудебного урегулирования.
Восстановление отношений
Несмотря на прошлые конфликты, Рири поддерживала связь с отцом. Когда в 2020 году тот заболел COVID-19, дочь прислала ему аппарат для искусственной вентиляции легких и ежедневно звонила.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Рианна рожала сыновей в жемчуге и солнцезащитных очках.
- Рианна продемонстрировала гламурный образ на звездной церемонии вручения премии Footwear News Achievement Awards 2024.
Кроме того, бойфренду Рианны A$AP Rocky грозили 24 года в тюрьме. Певица присутствовала на каждом заседании и, услышав вердикт, буквально разрыдалась.