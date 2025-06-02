"Разбивает сердце": как беременная в третий раз Рианна переживает смерть отца

Американская певица Рианна, которая сейчас беременна третьим ребенком, тяжело переживает внезапную потерю своего отца Рональда Фенти.

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Об этом пишет Daily Mail.

Хотя у певицы и ее папы были сложные отношения, смерть тяжело повлияла на беременную Рири (урожденную Робин Рианну Фенти).

"У Робин были очень сложные отношения с отцом на протяжении многих лет, но его смерть ударила по ней, как куча кирпичей. Беременность и решение юридических проблем ASAP (бойфренд звезды, — Ред.) были для нее эмоциональными американскими горками последние несколько месяцев, и ко всему этому ее отец заболел, и это начало становиться слишком", — добавил источник.

Отец Рианны Фото: Getty Images

Инсайдер добавил: "Хотя ты осознаешь, что что-то подобное происходит, это все равно абсолютно разбивает сердце, и именно в таком состоянии она сейчас находится".

Источник также отметил, что Рианна "простила своего отца".

"Но она чувствует боль, особенно будучи матерью, и существует вероятность того, что ее дети потеряли бы отца из-за тюрьмы несколько месяцев назад, она чувствует, насколько важна семья. Это займет много времени, а возможно, даже вечность, чтобы преодолеть. Печальное время в ее мире сейчас", — считает инсайдер.

Умер отец Рианны

Рональд Фенти ушел из жизни 31 мая в Лос-Анджелесе. Официальная причина смерти отца Рири до сих пор неизвестна. Впрочем, есть информация, что мужчина умер после "кратковременной болезни".

Известно, что незадолго до смерти брат певицы Раджад Фенти навещал отца в больнице. Считается, что сама Рианна также была в машине, но на фотографиях папарацци ее не видно.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

у Рианны были сложные отношения с отцом. Доходило даже до судебных тяжб.

бойфренду Рианны A$AP Rocky грозили 24 года в тюрьме. Певица присутствовала на каждом заседании и, услышав вердикт, разрыдалась.

Кроме того, Рианна появилась на церемонии вручения премии Footwear News Achievement Awards 2024.