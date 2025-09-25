37-летняя Рианна стала мамой дочери: звезда поделилась фото с новорожденной

У Рианны и ее партнера Ракима Майерса, более известного как A$AP Rocky, родилась дочь 13 сентября. Певица сообщила публике о прекрасной новости только спустя 1,5 недели после рождения третьего ребенка.

Барбадосская суперзвезда, которая имеет в своем активе немало премий Grammy и наград Billboard Music Awards, 25 сентября сообщила, что снова стала мамой. Певица поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram.

Рианна призналась, что дочь появилась на свет еще 13 сентября, однако рассказала об этом только теперь. Артистка также обнародовала первое фото с малышкой и раскрыла ее имя.

Рианна стала мамой дочери Фото: Instagram

"Роки Айриш Майерс. 13 сентября 2025", — подписала Рианна снимок, где держит младенца на руках.

Рианна родила девочку Фото: Instagram

Семья Рианны

Звезда уже длительное время находится в отношениях с рэпером A$AP Rocky. У пары есть еще двое детей: сын Риза Ателстон Майерс, который родился в 2022 году, и дочь Райот Роуз Майерс, которая появилась на свет в 2023-м.

Рианна с детьми Фото: Instagram Рианна и A$AP Rocky Фото: Instagram

